Польша потерпела окончательное поражение в Европейском суде

Польша проиграла тяжбу по поводу своей судебной реформы. Суд в Люксембурге обязал Варшаву выплатить остаток наложенных на неё штрафов

Польша потерпела окончательное поражение в тяжбе с Евросоюзом по поводу независимости судов и личной неприкосновенности судей. Суд в Люксембурге признал, что проводимая Варшавой с 2019 году судебная реформа противоречит законодательству ЕС. С таким выводом согласился Брюссель, который и подал иск о незаконности ряда правил судебной системы Польши. ЕС обвиняет её консервативное правительство в ограничении независимости судей и подрыве принципа разделения властей.

По этому поводу Европейский суд вынес уже несколько постановлений. В последнем обменяются ежедневные штрафы по 500 тысяч евро, наложенные на Польшу в качестве наказания два года назад. Но страну обязывают теперь заплатить то, что она должна до сегодняшнего дня.

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро сказал в понедельник, что Европейский суд поступил как "коррумпированный трибунал".

Стране до сих пор не удалось заставить Еврокомиссию разблокировать миллиарды евро из Фонда восстановления после пандемии. Эти деньги Брюссель использует для оказания давления на Варшаву. Работающий в Берлине правозащитник Якуб Ярачевский предположил, что после Люксембурга борьба за финансирование Польши развернётся в Еврокомиссии:

«По-моему, это победа Еврокомиссии, потому что суд согласился с ней по всем пунктам. Говоря спортивным языком, это похоже на одну из последних игр сезона, которая не так уж важна для итогового результата конкретного турнира. Но по-настоящему большой матч, за фонд восстановления, продолжается в другом месте».

Принятое в понедельник судебное решение стало очередным из целой серии новых ударов по польского правительству. В минувшие выходные сотни тысяч протестующих собрались в Варшаве на одну из крупнейших демонстраций со времен падения коммунизма. Они выразили свое недовольство инфляцией, ростом стоимостью жизни, ущемлением прав женщин и ЛГБТ-сообщества.

Демонстранты также высказывали опасения по поводу нового закона, который, по их мнению, ещё больше подрывает демократию в Польше. Закон, подвергшийся критике со стороны ЕС и США, учреждает комиссию для расследования неправомерного влияния России на польскую политику и имеет право запрещать людям занимать государственные должности в течение 10 лет.