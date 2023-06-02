В новый польский закон "о российском влиянии" вносят поправки

Анджей Дуда пояснил, что после внесения поправок, депутаты парламента не будут иметь возможности заседать в комиссии по расследованию российского влияния, ее выводы можно будет оспорить в суде, при этом никто не будет лишен права занимать государственные должности.

Президент Польши Анджей Дуда заявил в пятницу, что предложил поправки к так называемому закону "о российском влиянии", который был подписан им всего несколько дней назад.

Документ предусматривает учреждение специальной комиссии, которая займется расследованием "деятельности госслужащих и руководителей высшего звена с 2007 по 2022 годы, которые могли находиться под влиянием России и действовать в ущерб Польской республике".

"Я призываю парламент поддержать эти поправки как можно скорее, чтобы прояснить ситуацию и комиссия смогла как можно скорее начать работу. Чтобы общественность могла увидеть и услышать, как мы проливаем свет на российское влияние на общественную жизнь, экономику и безопасность нашей страны", - пояснил в пятницу президент Польши.

Брюссель и Вашингтон выразили обеспокоенность по поводу закона, опасаясь, что он может быть использован против оппозиции. Власти Польши в ответ заявили, что цель нового закона повысить прозрачность в органах власти и предотвратить негативное влияние России в сфере национальной безопасности.

Польская оппозиция также сочла решение о создании комиссии политизированным и ориентированным на борьбу с оппонентами перед запланированными на осень парламентскими выборами.

В Еврокомиссии заявили о намерении проанализировать закон и при необходимости принять меры, а Госдепартамент США выразил обеспокоенность, отметив, что документ может быть ненадлежащим образом использован "для вмешательства в свободные и честные выборы в Польше".