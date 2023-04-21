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Новости Европы

Польше скостили штраф за спорную реформу судебной системы

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Зал заседаний Европейского суда в Люксембурге
Зал заседаний Европейского суда в Люксембурге   -  Авторское право  Sylvain Plazy/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
 Sandor Zsiros

Европейский суд сократил наполовину штраф, наложенный на Польшу за реформу системы провосудия, которую критикуют учреждения власти ЕС. Судьи в Люксембурге объяснили своё решение тем, что Варшава «в основном выполнила" требование обеспечить независимость национальных судов. Представитель Брюсселя Кристиан Виганд сообщил об размере послабления: 

"Штрафы начали взиматься ежедневно с 3 ноября 2021 года. До вчерашнего дня штраф составлял один миллион евро в день, а с пятницы он уменьшен, по распоряжению вице-председателя суда,  до полумиллиона".

К данному моменту Польша потеряла в этом споре более полумиллиарда евро. Между тем Еврокомиссия продолжает настаивать на упразднении Дисциплинарной палаты, рассматривая этот орган по надзору за судьями как "инструмент политического давления" на них.Ежедневный штраф был выписан после того, как польское консервативное правительство отказалось выполнять постановление Европейского суда об этой палате.

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