Польская спецкомиссия по России беспокоит ЕС

Совет ЕС по общим вопросам рассматривает ситуацию с верховенством закона в Венгрии и Польше. Особое беспокойство вызвано создание Варшавой спецкомиссии по расследованию российского влияния.

Верховенство закона и ценности Евросоюза в Польше и Венгрии - в центре повестки дня заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе во вторник.

Особое беспокойство вызывает недавнее создание в Польше специальной комиссии по расследованию российского влияния. Её решения могут быть использованы для запрета гражданам, в том числе политикам, занимать государственные должности без рассмотрения независимым судом.

"Это вызывает особую озабоченность, и комиссия проанализирует законодательство. Но мы без колебаний примем меры, если это потребуется, потому что невозможно договориться о такой системе без реального доступа к правосудию независимого судьи против административного решения. Так что сегодня нам есть что сказать о Венгрии и, конечно же, о Польше", - заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Решение о создании комиссии было утвеждено президентом Польши Анджей Дудой в понедельник. Этот орган будет тщательно изучать возможное влияние Кремля на польские правительства с 2007 года, когда у власти находилась партия "Гражданская платформа" Дональда Туска.

Оппозиция и некоторые юристы назвали это неконституционным. Страна готовится к всеобщим выборам, которые пройдут осенью, а комиссия может лишить кандидатов права участвовать в выборах.