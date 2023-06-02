Выступление Педро Санчеса изначально планировалось на 13 июля, но теперь его перенесли на сентябрь. Премьер собирался огласить программу предстоящего председательства Испании в Совете ЕС.

Премьер-министр Испании решил отложить ключевое выступление в Европейском парламенте, в котором он должен был обозначить приоритеты председательства своей страны в Совете ЕС.

Первоначально речь была запланирована на 13 июля. По просьбе Педро Санчеса она будет перенесена на пленарное заседание в сентябре.

Решение было принято из-за роспуска национального парламента, объявленного испанским лидером в понедельник после неудачного выступления его Социалистической партии на местных и региональных выборах в выходные.

Всебщее голосование было назначено на 23 июля, то есть выступление премьера должно была состояться прямо в разгар предвыборной кампании.

Испания станет по ротации страной-председателем Евросоюза 1 июля, заменив Швецию.

Этот пост не имеет исполнительных полномочий, но позволяет назначенному государству устанавливать союзную повестку дня, координировать усилия стран-членов, проводить встречи, руководить переговорами, находить компромиссы, организовывать голосования, выступать перед другими институтами власти, представлять ЕС на мировой арене.

Обычно лидер председательствующей страны выступает перед евродепутатами c программой на предстоящие 6 месяцев.

Решение Санчеса породило сомнения в способности Испании эффективно начать исполнение обязанности председателя, поскольку в это же время министры и партийные лидеры будут уделять много внимания участию в предвыборных дебатах, митингах и агитации.

Мадрид настаивает на осуществлении председательства в положенный срок, даже если исполнительная власть сменит свой политический цвет. Представитель Европарламента подтвердил, что председатель Роберта Метсола получила запрос Санчеса в пятницу утром.

Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) ранее просила спикера отложить выступление испанского премьера ввиду досрочных выборов. ЕНП делает ставку на то, что входящая в неё испанская Народная партия, которую возглавляет Альберто Нуньес Фейхоо, победит на всеобщих выборах и отстранит Санчеса и его левую коалицию от власти.

После ухода канцлера Германии Ангелы Меркель ни один из народников не возглавлял правительство какого-либо крупного государства ЕС.