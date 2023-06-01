Венгрия не сможет достойно выполнить задачи председательства в ЕС - резолюция Европарламента

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Депутаты Европарламента проголосовали за то, чтобы отменить председательство Венгрии в ЕС, которое должно перейти к ней через год. Резолюция носит рекомендательный характер, но к ней могут прислушаться в Совете Евросоюза

Европейский парламент сомневается в том, что Венгрия сможет достойно справиться в следующем году с задачами страны-председателя Евросоюза. Депутаты объяснили свои сомнения тем, что популистское правительство премьер-министра Виктора Орбана допустило в стране упадок демократии и верховенства права. Одобренная в четверг резолюция призывает Совет ЕС найти такое решение, которое не позволит Будапешту на 6 месяцев стать ведущей столицей.

Докладчик по Венгрии из партии «зелёных» Гвендолин Дельбос-Корфилд напомнила, что Брюссель заморозил большую часть причитающихся ей средств из фондов ЕС из-за коррупционных рисков и внутриполитических проблем:

«Минувшей осенью Европарламент принял огромным большинством голосов резолюцию, в который мы указали, что Венгрия больше не является полноценной демократией, а представляет собой гибридную систему между демократией и автократией. Мы очень обеспокоены тем, что председательство в ЕС будет проходить в таких условиях».

Между тем венгерский кабинет министров готовится принять в середине 2024 года председательские полномочия - координировать деятельность стран-членов ЕС, проводить международные встречи, представлять весь Евросоюз во внешнем мире.

Евродепутаты считают, что Виктор Орбан не подходит на эти роли, учитывая его близкие связи с российским президентом Владимиром Путиным и неоднократные попытки сорвать проведение общего курса. Либерал из Нидерландов Софи ин'т Велд призывает не допустить председательства Венгрии в ЕС, угрожая в противном случае выступить за ограничение сотрудничества между ветвями власти:

«Я знаю, что господин Орбан собирается использовать председательство в своих целях и обращаться к собственной аудитории, игнорируя всех остальных. Я не думаю, что Европейский союз является предвыборной командой для господина Орбана. Мы позволяли ему так себя вести в течение последних 13 лет, так что хватит».

Венгерское правительство отвергло такую критику. Министр юстиции Юдит Варга настаивает том, что намеченные планы председательства её страны в ЕС будут выполнены:

«Европейский парламент не уважает ни европейские ценности, ни демократию. Во-первых, он постоянно критикует свободные выборы в Венгрии, не принимает их результат и отвергает тех, кого венгры во имя демократии выбрали в правительство. Во-вторых, евродепутаты не уважают верховенство права, потому что в этом Европарламент не играет никакой роли».

Резолюция Европейского парламента не имеет обязательной силы. Пока Cовет ЕС отказывался обсуждать вопрос о председательстве Венгрии. До неё этот пост по ротации после Швеции ещё должны занять Испания и Бельгия.