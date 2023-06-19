Премьер-министр Педро Санчес обозначил приоритеты предстоящего на 6 месяцев председательства Испании в ЕС. За это время социалистов у власти в этой стране могут сменить консерваторы

Испания скоро займёт по ротации пост страны-председателя Евросовета. Премьер-министр Педро Санчес обозначил 4 приоритета на предстоящие полгода: реиндустриализация, климатический переход, социальная справедливость, единство Евросоюза.

1: Реиндустриализация.

Наш главный приоритет - способствовать подъёму европейской экономики и обеспечению открытой стратегической автономии Европы. Я считаю, что за последние четыре года мы извлекли много уроков из деиндустриализации в Европе. Мы узнали о последствиях, собственной слабости и уязвимости в результате этого процесса.

2: Климатический переход.

Я считаю, что мы должны осознавать этот вызов. Если мы адаптируемся и предвидим, мы также можем превратить его в огромную возможность для процветания всего континента. Если мы хорошо осуществим этот экологический переход, это позволит нам радикально уменьшить зависимость Евросоюза в плане энергии и сырья. Мы существенно сократим наши расходы на электричество.

3: Социальная справедливость.

Нужно добиться большей социальной и экономической справедливости на нашем континенте. Очевидно, что для развития Европы одного лишь роста валового внутреннего продукта будет недостаточно. Нужно обеспечить, чтобы создаваемое богатство доходило до всех людей, и, прежде всего, до подавляющего большинства наших граждан. Мы должны сломать тенденцию последних десятилетий, когда корпоративные прибыли не всегда способствовали сокращению неравенства или улучшению возможностей и условий жизни простых людей.

4: Единство Евросоюза.

Я также считаю, что со стратегической и структурной точек зрения нам необходимо укрепить единство Европейского Союза. В мире сверхдержав, растущей неопределенности и геополитической напряженности Союз должен оставаться единым, если мы хотим сделать Европу одним из главных архитекторов нового международного порядка. Суверенитет стран-членов, по логике вещей, должен уважаться всегда. Но, только научившись думать вместе и действовать сообща, как единая сила, мы сможем ответить на вызовы нашего времени.

Лидер социалистов не коснулся в этой речи политического противостояния в своей стране. На выборах 23 июля в Испании могут победить консерваторы.

Педро Санчес не упомянул и российскую войну против Украины.

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