Принцип единогласия может использоваться одним государством-членом ЕС, чтобы сорвать или заблокировать коллективное решение. Многие страны предпочитают квалифицированное большинство.

Венгрия и Польша предпринимают всё более энергичные усилия для сохранения принципа единогласия во внешней политике и политике безопасности Евросоюза. Ряд других стран-членов ЕС недавно сформировали коалицию, которая настаивает на упразднении права вето и достаточности для принятия решений квалифицированного большинства.

В понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что ведутся предварительные переговоры о противостоянии этой «группе друзей квалифицированного большинства", в которую входят, среди прочих, самые влиятельные члены блока Германия и Франция.

«Мы тоже организуем свою команду, проводя переговоры на уровне послов при Евросоюзе здесь, в Брюсселе, - сказал Сийярто журналистам. - Те страны-члены, которые хотят сохранить единогласие и возможность защищать свои национальные интересы при принятии решений, хотят тесного сотрудничества».

Сийярто не назвал страны, принимающие участие в этих обсуждениях.

Позже в понедельник его публично поддержал польский коллега. Збигнев Рау написал в Twitter, что «Польша никогда не поддержит идею перехода от единогласия к голосованию квалифицированным большинством в общей внешней политике и политике безопасности».

Дипломатический источник сообщил Euronews, что "команда сторонников единогласия" может включать до девяти стран ЕС, хотя их официальный список ещё не опубликован.

Эти страны пытаются уравновесить «группу друзей квалифицированного большинства", сформированную ранее в мае Бельгией, Финляндией, Францией, Германией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Словенией и Испанией. Группа хочет переделать внешнюю политику ЕС «прагматическим образом», постепенно отходя от единогласия. Этот принцип применяется к голосованию в избранных областях формирования политики ЕС, таким как расширение, налогообложение и общий бюджет.

Необходимость иметь все 27 голосов «за» часто используется одной страной для отсрочки, срыва или блокирования коллективных решений.

Венгрия, в частности, подвергалась критике за то, что неоднократно использовала своё право вето для воспрепятствования ключевым соглашениям, к разочарованию других стран-членов.

Этот инструмент был вновь пущен в дело в понедельник, когда Будапешт заблокировал выделение нового транша в размере 500 млн евро для военной помощи ЕС Киеву после того, как Украина включила крупнейший коммерческий банк Венгрии OTP Bank в список «международных спонсоров войны».