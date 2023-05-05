Жозеп Боррель: Без поддержки Европы Украина падёт за считанные дни

Méabh Mc Mahon

У Брюсселя нет иного выбора, кроме как и дальше поддерживать Киев, сказал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности. Жозеп Боррель сказал, что разговаривать с Москвой о мире ещё рано.

"Война России против Украины сплотила Запад; у Брюсселя нет другого выбора, кроме как и дальше поддерживать Киев", - сказал Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности. Жозеп Боррель беседовал с корреспондентом Euronews Мейв МакМахон в итальянской Флоренции на мероприятии по оценке позиции ЕС за последний год.

Глава европейской дипломатии сказал, что самой большой задачей на предстоящие 12 месяцев будет достижение в Украине справедливого мира, хотя время для переговоров с российской стороной ещё не пришло:

«Сейчас не время для дипломатических разговоров о мире. Это момент военной поддержки в войне. Я чувствую себя не только дипломатом, но и своего рода министром обороны Европейского Союза, потому что я провожу значительную часть своего время, говоря об оружии."

На минувшей неделе Евросоюз объявил о планах использовать 500 млн евро на производство боеприпасов для себя и Украины, причем часть денег поступит из фондов развития ЕС. Киеву будет оказываться и другая поддержка, в разные сроки. Боррель сказал, что в противном случае российские войска скоро окажутся у польской границы:

«Если мы не будем поддерживать Украину, она падёт за считанные дни. Я предпочёл бы потратить эти деньги на повышение благосостояния людей, на больницы и школы, на города, как об этом просят мэры. Но у нас нет выбора".

Глава брюссельского внешнеполитического ведомства приветствовал тот факт, что Китай пока не отправлял оружия Москве для использования на поле боя, но он назвал мирный план Пекина несерьёзным:

«Единственное, что можно было бы назвать мирным планом, - это предложение президента Зеленского. Потому что китайский мирный план - это не мирный план, а набор пожеланий, выдаваемых за действительность. Единственный мирный план - это тот, который был предложен украинцами, но, конечно, он не будет принят россиянами».

По словам Борреля, Европе необходимо объединиться, чтобы выжить на меняющейся международной арене. Он сказал, что для этого крайне важно отказаться от принципа единогласия во внешнеполитических делах, который позволяет отдельным странам-членам ЕС налагать вето на союзные решения. Таким правом часто пользуются восточноевропейцы.