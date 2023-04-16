Euronews

Польша и Венгрия запретили импорт украинского зерна и других продовольственных товаров — на том основании, что это наносит большой вред местным фермерам.

Украинская продукция заметно дешевле европейской. После того, как в результате российского вторжения были заблокированы черноморские порты, значительная часть экспорта отправилась по суше, а Евросоюз отменил пошлины на украинские товары. Так, через Польшу, по некоторым данным, ежемесячно проходит более полумиллиона тонн украинских продуктов, что облегчает доступ к ним местных компаний.

Украина осудила это решение как радикальное и одностороннее, и боле того, в случае Польши нарушающее двустороннее соглашение, заключённое буквально в начале апреля.

Тем не менее, в Варшаве и Будапеште заявили, что вынуждены защищать своих фермеров, но отметили, что готовы к дальнейшим переговорам с Киевом.