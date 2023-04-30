Польша укрепляет границу с Калиниградской областью

Польша установит камеры и датчики движения на границе с Россией. В приграничные воеводства будут направлены дополнительные войска.

Польша усиливает контроль за границей с Калининградской областью и "восстанавливает" присутствие военных на северо-востоке страны. Об этом сообщил глава правительства Матеуш Моравецкий во время визита в приграничный город Бартошицы.

Премьер добавил, что в регионе будет размещено "самое современное вооружение".

Вдоль всей пограничной полосы мы будем строить физические и электронные заградительные средства. Это так называемая периметрия. Также мы будем усиливать присутствие Пограничной стражи и всех остальных служб. Это уже сделано, но мы будем продолжать этот процесс. Матеуш Моравецкий премьер-министр Польши

18 апреля в МВД республики объявили о начале возведения т.н. электронного барьер – речь идёт о системы камер круглосуточного наблюдения и датчиков движения протяжённостью около 200 км.

"Я уверен, что это будет самая надежно охраняемая граница ЕС", – заявил на пресс-конференции глава ведомства Мариуш Каминский.

Как сообщают польские СМИ, на строительство планируется потратить более 373 млн злотых (80 млн евро).

На этой неделе в лесу в центральной части Польши, вдалеке от границы, были найдены обломки неопознанного "воздушного военного объекта". Радиостанция RMF утверждала, что это были фрагменты ракеты класса "воздух-земля" с надписями на кириллице. Это же СМИ сообщило, что объект обнаружили во время испытаний польской системы ПВО.

В феврале Польша установила противотанковые ежи на дорогах, ведущих к пограничным переходам с Калининградской областью.