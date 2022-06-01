Брюссель размораживает деньги Варшавы

Еврокомиссия распорядилась подготовить к отправке Польше на преодоление последствий пандемии 24 млрд евро в виде грантов и 12 млрд евро в виде дешёвых кредитов. Выплаты были задержаны на несколько месяцев из-за сомнений Брюсселя в независимости польских судов. Как минимум два еврокомиссара проголосовали в среду против такого решения, но еврокомиссар по экономике выразил уверенность, что эти деньги помогут Польше привести свою систему правосудия в соответствие с требованиями ЕС:

"Конечно, мы уверены, что если этот план, если наше решение о его реализации будет одобрено Советом ЕС, то все стороны выполнят свои обязательства, - сказал Паоло Джентилони. - Но, конечно, мы будем анализировать это выполнение очень строго".

Брюссель и Варшава договорились провести серию консультаций в юридической сфере. Только после этого причитающиеся Польше восстановительные деньги будут ей отправлены. Многие в руководстве ЕС говорят, что страна заслужила это благодаря своему активному участию в приёме украинских беженцев.

Но некоторые евродепутаты выражают опасения, что Еврокомиссия теперь лишает себя рычагов воздействия на консервативное польское правительство и возможности требовать соблюдения общих ценностей. Брюссель так и не добился упразднения органа по надзору за судьями, который он посчитал "инструментом политического давления".

Комитет по гражданским свободам написал письмо председателю Еврокомиссии с призывом провести совместные дебаты по этому вопросу.

"Урсула фон дер Ляйен приносит в жертву верховенство права, - сказал немецкий "зелёный" Даниэль Фройнд. - Она не настаивает на выполнении даже тех условия, о которых она неоднократно говорила в последние месяцы. Польские власти не упраздняют дисциплинарную палату, а только переименовывают. Отправленные на раннюю пенсию судьи не вернулись на свои прежние места работы. Некоторые были восстановлены, но сразу же были увезены на другой конец страны, так что это фальшивая реформа. Но сейчас в Польшу идут миллиарды и миллиарды средств, и мы не знаем, куда они попадут, поскольку правосудие в Польше подорвано".

В мае польский Сейм одобрил некоторые реформы в расчёте, что это разблокирует средства из фонда на восстановление. Но страна по-прежнему игнорирует 20 постановлений Европейского суда. Назначение 1700 судей были признано незаконным. Брюссель опасается, что если возникнут подозрения в нецелевом использовании поступивших в Варшаву миллиардов, и особенно если кого-то обвинят в разбазаривании европейских денег, то для проверки таких сигналов в Польше не будет независимого суда и системы сдержек и противовесов.