Евросоюз критикует высказывания об истории и мирный план Китая

Министры иностранных дел Евросоюза встретились в понедельник в Люксембурге после того, как бурю негодования в столицах ЕС вызвали высказывания посла Китая во Франции. В телеинтервью этот представитель КНР поставил под сомнение суверенитет Украины и других бывших советских республик. Это особенно сильно возмутило глав внешнеполитических ведомств Эстонии и Литвы:

Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии:

«Понятно, что мы, страны Балтии и Эстония - независимые суверенные страны, члены Евросоюза и НАТО. Я надеюсь, что мы получим объяснение».

Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы:

«Мы не постсоветские страны, мы страны, которые были незаконно оккупированы Советским Союзом».

Позже Китай дезавуировал комментарии своего посла, но эти дипломатические разногласия возникли в момент нарастания напряженности в отношениях между ЕС и КНР из-за её отказа осудить вторжение России в Украину. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель считает, что Пекин должен предложить план мирного урегулирования, в полной мере учитывающий интересы Киева:

«Недавно некоторые идеи относительно мира были выдвинуты Китаем, а также Бразилией. Чтобы заслужить доверия для честных мирных усилий нужно поговорить с Киевом, увидеть агрессию глазами тех, кого бомбят».

Боррель выразил уверенность, что в течение нескольких дней Евросоюз доработает план закупки боеприпасов для Украины, устранив разногласия по этому вопросу среди стран-членов.