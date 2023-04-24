Страны Балтии возмущены историческим экскурсом китайского дипломата

Эстония, Латвия и Литва отмели как «совершенно неприемлемые» высказывания посла Китая во Франции. В телеинтервью Лу Шае подверг сомнению международное признание и суверенитет трёх прибалтийских государств, а также принадлежность Крыма Украине.

Ведущий французского канала La Chaîne Info Дариус Рошебен спросил китайского дипломата, является ли аннексированный Россией полуостров частью Украины, на что Лу Шае ответил: "Это зависит от того, как вы воспринимаете проблему. Есть история. Крым изначально был российским. Это Хрущёв отдал его Украине во времена Советского Союза".

Рошебен прервал китайского посла и указал, что согласно международно признанным границам, Крым является украинской територией.

«Страны бывшего СССР не имеют, как мы говорим, фактического статуса в соответствии с международным правом, потому что нет международного соглашения, конкретизирующего их статус как суверенных стран", - ответил Лу Шае.

На просьбу ведущего пояснить, что он имел в виду, дипломат сказал, что "нет необходимости придираться к словам, обсуждая такого рода проблемы», и добавил, что самое главное сейчас - «достичь прекращения огня» в Украине.

Это интервью и отклики на него быстро распространились по соцсетям и привлекли внимание трёх прибалтийских государств. Их руководители выразили своё возмущение особой интерпретацией истории, которую предложил китайский посол во Франции.

«Московские нарративы»

Обсуждение интервью продолжилось в понедельник, когда министры иностранных дел Евросоюза собрались на очередную встречу в Люксембурге.

"Прежде всего, это совершенно неприемлемо, - сказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. - Мы не постсоветские страны, мы страны, которые были незаконно оккупированы Советским Союзом».

Ландсбергис сообщил, что три прибалтийских государства намерены вызвать находящихся в них официальных китайских представителей «для разъяснений».

«Это новое явление, мы такого раньше не видели», - добавил Ландсбергис, проводя параллели между комментариями Лу Шае и кремлёвских пропагандистов, которые оспаривают суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Это нарративы, которые мы слышали из Москвы. Теперь их распространяет другая страна, которая, на наш взгляд, является союзником России во многих смыслах - если не в военном, то, по меньшей мере, в политическом», - сказал литовский министр.

Новый министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил аналогичную точку зрения и призвал Пекин уточнить свою позицию, а его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс потребовал «полного опровержения» слов посла.

Министерство иностранных дел Франции выразило «обеспокоенность» высказываниями Лу Шае и «полную солидарность с союзниками и партнёрами Франции, которые добились долгожданной независимости после десятилетий угнетения», имея в виду некоторые бывшие республики СССР.

Посольство Китая во Франции заявило на своём веб-сайте, что слова посла были не «политической декларацией, а выражением во время теледебатов личных взглядов», которые «не следует интерпретировать чрезмерно».

В Пекине представитель министерства иностранных дел заявил, что «Китай уважает суверенитет всех стран».

"Советский Союз был федеративным государством и единым субъектом международного права в международных отношениях, - заявил журналистам представитель. - Это не отменяет статуса республик как суверенных государств после распада СССР".

Эти дипломатические разногласия возникли в момент нарастания напряженности в отношениях между ЕС и КНР из-за её отказа осудить вторжение России в Украину и предложить беспристрастный план мирного урегулирования, а также во время обострения ситуации в Тайваньском проливе.

Выступая перед журналистами в понедельник утром, Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности заявил, что Евросоюзу необходимо «пересмотреть и оценить заново» свои связи с Китаем с учётом событий последних лет.

Жозеп Боррель также пообещал, что 27 министров иностранных дел дадут «решительный» ответ на замечания Лу Шае, которые он ранее назвал «неприемлемыми». «ЕС может только предполагать, что эти замечания не отражают официальной политики Китая», - написал Боррель на выходных.