Миграция и убежище - снова приоритетные темы для Евросоюза

В последние недели два кораблекрушения в Средиземном море с большим количеством жертв привлекли пристальное внимание Евросоюза к миграции. Эта тема занимает высокое место в списке приоритетов ЕС из-за прибытия в 2022 году большего количества нелегалов и увеличения числа запросов на предоставление убежища.

Пограничное агентство Frontex зарегистрировало в прошлом году около 330 тыс незаконных пересечений внешних рубежей ЕС. Это рост на 64% по сравнению с 2021 годом и самый высокий показатель с 2016 года.

Люди в основном прибывают по западно-балканским и восточно-средиземноморским маршрутам, где количество нарушителей увеличилось на 136% и 108% соответственно. В то же время на опасный центрально-средиземноморский маршрут приходится почти треть всех таких прибытий (+51% в годовом исчислении).

Больше всего попыток остаться в Евросоюзе приходилось на граждан Сирии, Афганистана и Туниса. Около 2500 человек погибли, пытаясь добраться до ЕС.

Просьбы об убежище

В 2022 году страны ЕС, Норвегия и Швейцария вместе получили 966 тыс новых заявлений на предоставление убежища — рост более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Это также самый высокий показатель, зарегистрированный Агентством ЕС по вопросам убежища (EUAA) с 2016 года, когда было подано более 1,2 млн заявлений. Это ведомство сообщило, что в 2022 году количество заявлений достигло самого высокого уровня «за всю историю». Их подавали граждане широкого круга стран, в том числе Индии, Бурунди, Марокко, Туниса, Египта, Демократической Республики Конго, Перу, Молдавии, Йемена, Беларуси и Кубы.

Цифры за 2022 год не включают большинство из четырех миллионов украинцев, бежавших от войны с Россией, чьи заявления рассматривались отдельно в соответствии с директивой Еврокомиссии о временной защите.

Отправка обратно

По данным Еврокомиссии, каждый год около 500 тыс иностранных граждан получают требование покинуть блок, потому что они въехали в него или находятся в нём нелегально. Однако только около 30% из них возвращаются обратно на родину или в страну, из которой они приехали в ЕС.

В прошлом году Frontex осуществил возврат чуть менее 25 тыс человек, около 40% из них покинули ЕС добровольно.

Но Брюссель хочет увеличения этого числа. «Проблема в том, что страны-члены ЕС подают запросы на реадмиссию только в отношении примерно 10–20% тех, кому отказано в убежище", - отметила в январе еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон. - Frontex отправляет полупустые самолеты в страны происхождения, которые готовы принять своих граждан. Недавно в Бангладеш был отправлен самолет с восемью пассажирами на борту».

Легальная миграция

Между тем в прошлом году в Евросоюзе легально поселились около трех миллионов человек из-за пределов ЕС. Это примерно соответствует уровню до пандемии. Наболее предпочтительными направлениями были Испания, Германия и Франция, принявшие 28% всех мигрантов из стран, не входящих в блок, согласно данным Евростата.

В прошлом году Еврокомиссия предложила создать больше законных путей для квалифицированных мигрантов, что, по её словам, должно восполнить нехватку рабочей силы, а также сократить нелегальную миграцию.