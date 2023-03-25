Судно с мигрантами затонуло у берегов Туниса

Тридцать пять мигрантов из стран Африки числятся пропавшими без вести после того, как их судно потерпело крушение в пятницу у берегов Туниса. Об этом сообщили в пограничной службе страны.

Итальянский порт Бари согласился принять судно неправительственной организации Médecins Sans Frontières со 190 спасенными мигрантами. За последние сутки итальянских берегов сумели достичь более 1500 нелегалов.

Тунисские власти рапортуют о задержании другого судна с африканскими беженцами на их пути в Европу. Представитель Нацгвардии сообщил на пресс-конференции, что всего за сутки береговой службе удалось задержать 2 034 мигранта, среди них - 9 граждан Туниса, а также обнаружить 7 тел. Правозащитники говорят о том, что в результате крушения одной из лодок пять человек погибли, 28 пропали без вести.

Вопрос о миграции и перераспределении бремени по приему беженцев снова занимает ведущую позицию на саммитах Евросоюза.