Сексуальные преступления как оружие войны

После вывода российских войск из Киевской области десятки женщин и девочек обратились в полицию или в правозащитные организации, чтобы рассказать о зверствах, которым, по их словам, они подверглись со стороны российских солдат.

Алёна, врач из Бучи: "Это очень болезненная тема. У меня нет права об этом высказываться. Я не знаю, насколько это может быть уместным в данной ситуации".

Полторы тысячи случаев изнасилований и пыток стали известны правозащитникам из "Голубой птицы" ("Блакитний птах"). Неправительственная организация оказывает жертвам сексуальных преступлений и их семьям психологическую и юридическую помощь.

Наталья Шапошник, психолог "Голубой птицы": "Это не единичные случае. Есть даже как минимум один случай, когда [насилие применялось] против младенца".

Женщинам, пережившим насилие и надругательства, предоставлено временное убежище, их личные данные не разглашаются.

Когда сексуальное насилие используется в виде пыток, используется в виде наказаний, используется в виде террора, запугивания и адресовано сообществу в целом, Украине, это можно рассматривать как оружие войны. Наталья Шапошник Психолог, психотерапевт, общественная организация "Блакитний птах" ("Голубая птица")

Украинские власти считают, что установленные десятки случаев сексуальных преступлений в Буче, Бородянке, Ирпене, Гостомеле и других городах, пострадавших от боёв и оккупации – это лишь вершина айсберга. Генпрокуратора Украины собирает свидетельства потерпевших и доказательствавоенных преступлений, не имеющих срока давности, для передачи материалов в Международный уголовный суд.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о 16 000 пропавших без вести украинцах с начала войны.

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