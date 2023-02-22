Запад не торопится поставлять Украине современные истребители

Когда военно-воздушные силы Финляндии перешли с советских истребителей на самолеты американского производства, Ярмо Линдберг возглавил первую группу опытных пилотов, которых отправили в Калифорнию осваивать F-18 Hornet "Шершень".

Это обучение сроком в целый год включало уроки английского языка, упражнения на тренажёрах, отработку действий в нештатных ситуациях и приобретение навыков воздушного боя.

В то время как Украина призывает Запад предоставить ей истребители для защиты от России, эксперты говорят, что перед их поставкой необходимо принять во внимание множество факторов.

«Это требует времени, и поэтому мы должны быть реалистичными и честными относительно того, что это не материализуется за несколько недель», — сказал Линдберг Euronews.

Современная авиация

В настоящее время украинцы летают на самолетах, разработанных в конструкторских бюро МиГ и Сухого, но проявляют интерес к американским F-16, которые в настоящее время также используются в нескольких странах Евросоюза.

Владимир Зеленский ожидает создания "авиационной коалиции". Об этом президент заявил в речи перед британскими законодателями в начале февраля после нескольких недель дебатов в западных столицах о том, стоит ли поставлять Украине боевые танки.

Вручая спикеру Палаты общин сэру Линдси Хойлу каску ВВС, Зеленский прочитал на ней надпись: «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить её".

Линдберг сказал, что на месте украинских лётчиков он тоже запросил бы истребители западной конструкции, которые имеют «гораздо больше возможности, чем то, что они сейчас получают от западных стран».

Он также сказал, что эти высокоскоростные самолёты позволят Украине быстро установить господство в небе всей страны и прикрывать свои наземные силы, когда они подвергаются российским атакам или наступают.

Сотрудник Института по исследованию проблем безопасности Евросоюза Ян Джоэл Андерссон предупредил, что Украина рискует лишиться своих нынешних истребителей, поэтому она нуждается в «жизнеспособных военно-воздушных силах, для которых имелась бы надежная оборона в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

По оценкам голландской мониторинговой группы Oryx, с начала войны Украина потеряла 53 боевых летательных аппарата.

Возможная эскалация

Но получение Украиной этого «более продвинутого» потенциала может привести к активизации боевых действий. Такой риск, вероятно, взвешивают западные правительства, сообщили Euronews эксперты.

В конце января президент США Джо Байден исключил отправку истребителей, а министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил Би-би-си, что немедленной передачи самолетов не будет.

Канцелярия премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 заявила, что Соединённое Королевство планирует расширить обучение украинских пилотов в рамках «своих инвестиций» в украинскую армию. Другие страны выразили большую готовность к поставкам Киеву реактивной авиации.

По мнению ряда экспертов, Москва может рассматривать предоставление противнику истребителей как эскалацию войны, опасаясь, что Украина использует самолеты и ракеты для нанесения ударов по территории России.

В американских СМИ появлялись сообщения о том, что Пентагон ограничил дальность полёта ракет из установок HIMARS, уменьшив их способность доставать российскую территорию.

Помогут ли истребители Украине?

Декан Военно-морского колледжа США Фил Хаун, считает, что западные самолеты не дадут Украине большого военного преимущества из-за «надежности российской ПВО». Эти самолеты могут даже стать «лакомой мишенью".

Некоторые говорят, что ВВС Украины рискуют стать менее эффективными с западными самолетами.

«Её пилоты привыкли к боевым самолетам советской эпохи, и сажать их в современный истребитель рисковано, — сказал сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри. - Гораздо проще заменить боевой самолет, чем пилота. Вы теряете весь этот опыт».

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