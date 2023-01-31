Истребители для Украины: США не отправят F-16, Франция взвешивает "за" и "против"Комментарии
Украина призывает своих союзников ускорить поставки оружия в условиях постоянных обстрелов со стороны России.
Кроме систем противовоздушной обороны и танков, Киев надеется получить и ударную авиацию, но опасения эскалации конфликта сдерживают западных лидеров.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять в Украину свои истребители (F-16).
Тогда как французский лидер Эммануэль Макрон не стал исключать такой возможности, но для этого, по его словам, нужно взвесить все "за" и "против".
Во время визита премьер-министра Дании Метте Фредериксен президент Владимир Зеленский вновь подчеркнул важность более быстрых поставок обещанного оружия и острую необходимость восстановить разрушенные украинские города.
Речь прежде всего идет об энергетической системе страны, значительно пострадавшей от российских ракетных атак. На данный момент она "пережила" 13 обстрелов и 15 ударов беспилотников.
В "Укрэнерго" говорят, что после каждой атаки на критическую инфраструктуру восстановление становится все сложнее и длится дольше.
Кремль предупредил, что дальнейшие поставки Западом оружия Украине приведут лишь к "значительной эскалации".
В Москве заявили, что страны НАТО все больше и больше становятся непосредственными участниками конфликта.