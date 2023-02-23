Генсек ООН: "Вторжение России в Украину — оскорбление нашей коллективной совести"

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал вторжение России в Украину "оскорблением нашей коллективной совести", "нарушением международного права".

Его слова ознаменовали начало дебатов в Генеральной Ассамблее, направленных на получение широкой поддержки резолюции о "справедливом и прочном мире"

Гутерриш напомнил, что все страны-члены должны воздерживаться от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

Антониу Гутерриш, генсек ООН:

— Год с момента вторжения России в Украину стал мрачной вехой - как для народа Украины, так и для международного сообщества. Это вторжение — оскорбление нашей коллективной совести. И его последствия ощущаются далеко за пределами Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина осуществляет свое право на самооборону.

В мире нет другой страны, которая бы так хотела мира, как Украина. Мы никогда не хотели войны. Мы никогда не планировали ни на кого нападать. Наши войска не стоят на чужой земле Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

Среди тех, кто призывает одобрить проект резолюции, активно выступают США.

Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН:

— Коллеги, это голосование войдет в историю. В первую годовщину этого конфликта мы увидим, как страны относятся к вопросу о мире в Украине.

Украина и ее сторонники считают, что нынешняя война — пример неспровоцированного вторжения одной страны в другую, в то время как Россия обвиняет Запад в эскалации конфликта путем вооружения Украины.

В этом своем стремлении победить Россию любой ценой они готовы пожертвовать не только Украиной, но и ввергнуть весь мир в пучину войны Василий Небензя постпред России в ООН

Авторами проекта резолюции ГА ООН стали около 60 стран.

Текст, который "подчеркивает необходимость прекращения военных действий и подтверждает "приверженность ООН суверенитету и независимости Украины", остается символическим жестом и не имеет обязательной силы.