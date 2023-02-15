В НАТО обеспокоены запасами боеприпасов, но обещают дальнейшую поддержку Украине

НАТО будет поддерживать противостоящую российской агрессии Украину столько, сколько потребуется, но члены Альянса пока не готовы отправить Киеву истребители. Таков был настрой на заседании министров обороны стран членов НАТО в Брюсселе.

"Мы продолжаем наращивать поддержку Украины в ее борьбе за свободу", - написал в Twitter Йенс Столтенберг.

Обсуждались на встрече вопросы укрепления оборонно-промышленного комплекса союзников и пополнения запасов боеприпасов, которые истощаются в ходе войны в Украине.

Ллойд Остин министр обороны США: "Нам еще многое предстоит сделать. Даже когда мы спешим поддержать Украину в предстоящие критические месяцы, мы все должны пополнить свои запасы, чтобы укрепить наши силы сдерживания и обороны в долгосрочной перспективе".

Главы оборонных ведомств Североатлантического альянса утвердили новые рекомендации по оборонному планированию с учетом различных угроз и отвечащих новым реалиям.

Йенс Столтенберг, генсекретарь НАТО: "На Украине, в Европе идет полномасштабная война. Кроме того, мы сталкиваемся с постоянной угрозой терроризма, и вызовами со стороны Китая в отношении нашей безопасности. Поэтому очевидно, что нам нужно больше тратить. И мой ход мысли следующий: мы должны рассматривать показатель в 2% ВВП на оборонные расходы не в качестве потолка, а как минимум".

Генеральный секретарь Альянса сказал, что для Украины сейчас открылось окно возможностей и шанс изменить расстановку сил в свою пользу. Столтенберг так же заявил, что Украина может стать членом НАТО, но в настоящее время ее главная задача - победить в войне с Россией, чтобы сохранить свой суверенитет.

Страны НАТО договорились усилить поддержку государств, подверженных угрозе российской агрессии, - Молдавии,Грузии и Боснии и Герцеговины.