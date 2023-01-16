Шахтерский город в Швеции будет перенесен, здание за зданием, на новое место. Причина в том, что под ним находятся богатые месторождения полезных ископаемых. При их разработке внизу образуются пустоты, а на поверхности дома проседают.

Кируна расположен в 200 км к северу от полярного круга. Он был построен 125 лет назад для размещения рабочих железного рудника. Сотрудник муниципалитета сказала, что местные жители одобрили идею перемещения города, но попросили его благоустроить.

«Они хотят место для встреч, например, большую площадь, которой у нас пока нет, - сказала Клара Нистрём. - Горожане просят торговый квартал, пешеходные улиц, а также, возможно, самое главное - доступ к природе. Нам очень нравится жизнь на свежем воздухе».

К 2035 году должен быть завершен перенос 450 тыс квадратных метров жилых домов, школ, общественных, коммерческих и развлекательных помещений. Одним из самых ценных, но и хрупких зданий является лютеранская церковь 1912 года.

«Для людей очень важно, чтобы церковь перенесли, а не снесли, - сказала священник Лена Тьярнберг. - Я думаю, они с нетерпением ждут того дня, когда церковь окажется в целости на новом месте».

В Кируне проживает 23 тыс человек, а занимает он территорию размером со Словению. Город расположен в природоохранной зоне, которая привлекает множество туристов. На ней находятся берёзовые леса, высокогорная тундра, 7 рек и 6 тыс озёр. Расширение рудника беспокоит саамов, коренное население Лапландии, которое в основном занимается оленеводством. Правительство заверило, что примет во внимание их потребности и пригласило одного из лидеров этого народа на встречу с прессой.

«Биологическое разнообразие в Арктике очень важно для людей на континенте, - сказал зам. главы Саамского парламента Стефан Микаэльссон. - Мы не можем просто пользоваться дарами леса, сохранять прежние привычки потребления. Нужно добывать столько природных ресурсов и извлекать из неё столько прибыли, чтобы всего этого хватило на бесконечное количество лет».

Горнодобывающая компания объявила, что вскоре будет использовать только экологически чистые технологии и источники энергии, стремясь оказаться в центре так называемой "зелёной" промышленной революции. Корреспондент Euronews Изабель Маркеш да Сильва передаёт:

«Открытие крупнейшего в Европе месторождения редкоземельных элементов здесь, в Кируне, ставит вопросы по поводу расширения промышленной деятельности в Арктике. Это позволит уменьшить импорт из Китая, но будет иметь последствия для социальных и природных ценностей».