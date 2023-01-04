Швеция перенимает по ротации пост страны-председателя Совета Евросоюза. В следующие 6 месяцев страна будет определять повестку дня ЕС и направлять политические дебаты. У шведского председательства есть четыре приоритета:

#1 Безопасность

Первой заботой Стокгольма будет оказание экономической и военной поддержки Киеву.

Ожидается, что Евросоюз направит в 2023 году Украине18 млрд евро финансовой помощи и приступит к конфискации замороженных российских активов для получения дополнительных денег.

Швеция также хочет направить усилия ЕС на борьбу с трансграничной организованной преступностью. Страна пытается пресечь у себя соперничество банд и применение оружия.

#2 Конкурентоспособность

Всё больше стран-членов ЕС ратуют за пересмотр правил государственной помощи в ответ на осуществляемую в СШАпрограмму "зелёных" субсидий. Премьер-министр Швеции указал на необходимость "чистой конкуренции", но отметил, что "протекционизм - это не выход"

#3 Энергетический кризис

В центре внимания Евросоюза останутся высокие цены на энергию. Швеция будет руководить обсуждением нового предложения о реформе электрического рынка ЕС и скорейшего преодоления зависимости от ископаемых источников энергии.

#4 Демократические ценности

Швеция обязалась обеспечивать по всему ЕС верховенство права. Но поддержка ультраправыми силами правительства меньшинства вызывает озабоченность в Брюсселе.

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