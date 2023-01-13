Создание коалиции по снабжению Украины бронетехникой

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Война в Украине всё больше убеждает западные страны в необходимости сделать больше, чтобы помочь этой стране освободить свою территорию от российской оккупации. Но как?

Германия и США недавно договорились об отправке в Украину бронетранспортёров, но правительство в Киеве хочет боевые танки. Вот в чем союзники расходятся - и никто, кажется, не готов действовать в одиночку. Польша и Великобритания планируют направить в Украину тяжёлые танки, но хотят «работать с партнёрами».

Президент Польши Анджей Дуда:

«Мы хотим, чтобы это была международная коалиция, и мы приняли решение внести свой вклад в эту международную коалицию. Первая же партия танков, рота танков «Леопард», за которыми, я надеюсь, последуют другие «Леопарды» и другие танки, будет предоставлена другими странами».

Танки «Леопард» производятся в Германии. Таким образом, действия Лондона и Варшавы усиливают давление на Берлин и другие столицы, чтобы те присоединились к этой инициативе. Но Германия всё ещё колеблется, опасаясь серьёзной эскалации войны, которая может втянуть в конфликт НАТО.

ЕС заступился за бразильскую демократию

Что касается другого международного события, беспорядков в Бразилии, то Запад единодушно осудил отказ правых сил смириться с поражением Жаира Болсонару на президентских выборах более двух месяцев назад.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок:

«Независимо от того, где в мире происходит нападение на демократию, это всегда нападение на нашу свободу и наши ценности. Поэтому мы выражаем солидарность с бразильским народом и демократическими институтами Бразилии, которые избрали новое правительство на свободных и справедливых выборах».

Европе не привыкать к бурным акциям протестам и жёсткой популистской риторике. Но не проникает ли отрицание исхода выборов и на нашу политическую арену? Должны ли мы беспокоиться? Ко мне присоединяется Панос Панайоту, политолог и глава группы по изучению популизма из Университета Лафборо в Великобритании.

Кто отрицает итоги выборов?

Гробе: Такое отрицание выборов, сопровождаемое насилием, которое мы видели в Соединённых Штатах, а теперь и в Бразилии, мыслимо ли это в Европе?

Панайоту: Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны рассмотреть растущие связи между некоторыми радикальными правыми или ультраправыми партиями и политиками. В последнее время мы наблюдаем зарождение своеобразной формы западного интернационального нативизма, или, иначе говоря, формирование националистического Интернационала. Некоторым это может показаться парадоксальным, потому что мы склонны думать о националистах как о радетелях интересов только своих стран. Но в последнее время мы видим их попытки установить более тесные связи друг с другом. Они уже создали в 2015 году свою фракцию в Европарламенте. Они также проводят встречи и митинги по всей Европе, собирают ультраправых деятелей из Венгрии, Австрии, Польши. В этом могут участвовать такие фигуры, как Орбан. Эта попытка укрепить связи между праворадикальными партиями не ограничивается Европой, перекинувшись на другую сторону Атлантики.

Гробе: Почему в 21 веке столпы демократии закачались, откуда такое резкое падение доверия к демократическим институтам?

Панайоту: Одним из ключевых аспектов, общих для событий 8 января этого года и событий 6 января 2021-го, является использование социальных сетей для распространения дезинформации и теорий заговора. Вся ситуация с вашингтонским капитолием в 2021 году была спровоцирована, конечно же, Трампом. Но важно то, что бунтовщики также были мотивированы онлайн-пространствами, в которых доминируют теория заговора QAnon. Ультраправые группы распространяют там домыслы о якобы украденных выборах и фальсификации результатов. Потом мы увидели что-то очень похожее в Бразилии. Там эта компания дезинформации началась ещё в октябре, затем состоялся первый тур голосования. Но ещё до это стал создаваться нарратив о том, что нужно «остановить хищение голосов», и даже звучали призывы к перевороту, если Болсонару проиграет выборы.

Гробе: Стал ли популизм опасностью, даже врагом демократии?

Панайоту: Нам нужно быть осторожнее, когда мы называем ключевых участников этих событий популистами. Нужно называть их тем, что они есть. На самом деле это ультраправые экстремисты. На самом деле они националисты, расисты, сексисты и во многих случаях фашисты. Эти силы характеризует не популизм, а нативизм, представляющий собой сочетание национализма и ксенофобии. Их также определяет авторитарность.

Терпеливые австрийские водители

Есть насильственные формы протеста, а есть мирные формы, если только можно раздражать других других мирно...

На прошлой неделе в Вене климатические активисты из группы «Последнее поколение» приклеили себя к дорогам, чтобы перекрыть движение в утренний час пик. Они требовали более строгих мер в области климата, таких как ограничение скорости на автомагистралях в Австрии и прекращение использования ископаемого топлива. Блокада одной улицы была остановлена утром полицией, остальные продолжались около часа.

В отличие от других стран, где происходили подобные акции, водители, ехавшие на работу, восприняли это спокойно и терпеливо ждали, пока дороги будут расчищены. Может быть, это был австрийский характер, а может быть, просто ледяная температура на улице".