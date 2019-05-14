Рост популизма ЕС: поиск решений

По итогам предстоящих выборов в европарламент евроскептики могут укрепить свои позиции и тем самым пошатнуть статус-кво Брюсселя. Телеканал Euronews провел в Париже форум, посвященный росту популизма в Европе. В этой встрече приняли участие ключевые игроки европейской политики.

Еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси говорит, что рост популизма угрожает будущему европейского проекта: "Впервые с момента создания ЕС мы имеем дело с врагами Европы, которые хотят разрушить союз, популизм этого добивается. И если эти популисты объединятся, а проевропейские силы будут разделены, то сначала мы зайдем в тупик, а затем это станет первым шагом к победе популистов, которых мы также можем называть националистами и крайне правыми".

Росту популизма способствовали опасения, связанные с миграционным кризисом, и недовольство мерами бюджетной экономии. И если причины понятны, то решения найти не так просто.

Председатель фракции либералов в Европарламенте (ALDE) Ги Верхофстадт говорит: "Проблема в отношении популистов начинается, когда мы прислушиваемся к их так называемым рецептам решения проблем. Основную ошибку они совершают, думая, что мы можем вернуться в прошлое, что в мире будут преобладать национальные государства, а не такие империи как Китай, Индия и Россия".

На фоне происходящих потрясений потерял ли Евросоюз свою привлекательность для претендентов на членство? Президент Грузии Саломе Зурабишвили занимает проевропейскую позицию: "Мы не понимаем поведения Великобритании и мы были бы счастливы занять место Великобритании в Европе. с нашей точки зрения, с нашей сегодняшней позиции, наша перспектива — это Европа, уже долгое время. Грузия хочет вернуться в Европу".

Европейцы проголосуют в конце мая. И только после подсчета голосов мы узнаем, насколько популистским или популярным стал Европейский союз.