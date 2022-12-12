Кто такая Эва Кайли и как она связана с Катаром?

Депутат Европарламента от Греции Эва Кайли оказалась в центре коррупционного скандала, потрясшего Брюссель. Её обвиняют в лоббировании в пользу государства в Персидском заливе, предположительно, Катара.

В ноябре евродепутат вылетела в Доху и встретилась с министром труда. Неделю спустя Кайли расхвалила в своей речи Катар как "хорошего соседа и партнёра":

Эва Кайли

Сегодня чемпионат мира в Катаре показывает, как спортивная дипломатия может добиться исторических преобразований с помощью реформ, которые вдохновили арабский мир. Международная организация труда сказала, что Катар находится а авангарде борьбы за права трудящихся, отменив Кефалу (вид эксплуатации) и введя минимальную заработную плату.

Кайли обрушилась на тех, кто критиковал Катар и призывал к бойкоту Кубка мира по футболу.

Эва Кайли:

Катарцы привержены видению, которое они выбрали, они открылись миру. Тем не менее, некоторые здесь призывают их дискриминировать. Они запугивают катарцев и обвиняют всех, кто разговаривает с ними или вместе с ними противостоят коррупцией, при этом беря у Катара газ и позволяя свои компаниям получать миллиардные наживы.

Скандал прервал выдающуюся до сих пор карьеру. Кайли изучала в Греции архитектуру, а затем занималась журналистикой. В 2007 году она была избрана в греческий парламент и вступила в партию ПАСОК, представляя социалистов в социал-демократической фракции. Законодатель занималась цифровизацией и технологией и считалась восходящей звездой. В начале 2022 года гречанка стала одним из 14 вице-спикеров Европейского парламента.

Посмотрите видеосюжет, нажав на изображение в верхней части страницы