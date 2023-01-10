Когда разразился коррупционный скандал в Европейском парламенте, его тогдашний вице-спикер Евы Кайли, в квартире которой обнаружено 150 тыс евро, первым делом позвонила в бельгийскую полицию. Адвокат гречанки Михалис Димитракопулос сказал Euronews, что это самое большое доказательство е невиновности:

"Это её прекрасно оправдывает. Если первым шагом госпожи Кайли было обратиться в полицию, это значит, что она не знала о том, что в её доме что-то незаконное, иначе она бы не вызвала полицию. Узнать это ей не удалось, потому что франкоязычные полицейские не говорили по-английски. А потом и развернулись все эти события".

По словам адвоката, Ева Кайли узнала о деньгах, когда посмотрела новости. Тогда она решила позвонить ближайшим коллегам своего партнёра, большинство из которых теперь также обвиняются в коррупции. С их помощью она хотела избавиться от денег общим размером 1,5 млн евро, находившихся в её квартире, а также в чемодане, который вёз ее отец. Экс-председатель Европарламента также отрицает получение взяток от Катара для принятие законов в интересах этого государства и утверждает, что её политические решения соответствовали европейским решениям.

"Евросоюзу нужен газ, - продолжал адвокат. - Госпожа Кайли не предлагала никаких своих услуг по сделке с Катаром в обмен на взятку. Первое и единственное голосование с участием г-жи Кайли на тему Катара касалось права его граждан на безвизовый въезд в Евросоюз. Тогда резолюция была принята большинством в 70% депутатов против 30%. Так что голос г-жи Кайли не имел никакой ценности для Катара".

На следующей неделе Ева Кайли снова предстанет перед судом, который решит, останется ли она в бельгийской тюрьме Харен. Адвокат надеется, что судья распорядится о её условно-досрочном освобождении:

"Судья сказал, что у него нет доказательств, подтверждающих обвинение во взяточничестве, но они могут быть найдены в будущем. Держать кого-то в тюрьме с перспективой найти доказательства в будущем - это несовместимо с принципами правового государства, с верховенством европейского закона. Это юридически ошибочно. Я хочу надеяться, что никакого политического влияния на это решение оказано не было".

Адвокат Михалис Димитракопулос добавил, что после ареста единственную радость Ева Кайли испытала, когда ей, наконец, разрешили повидаться с её двухлетней дочерью.