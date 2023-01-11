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Новости Европы

Европарламент пытается очиститься от коррупции

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 Sandor Zsiros
Зал заседаний Европарламента в Страсбурге
Зал заседаний Европарламента в Страсбурге   -   Авторское право  Jean-Francois Badias/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Европейский парламент пытается погасить коррупционный скандал, который вспыхнул в его зданиях в Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге. В декабре бельгийское правосудие обвинило нескольких евродепутатов, их помощников и деятелей благотворительных организаций в том, что они брали деньги у Катара и Марокко в обмен на принятие политических решений в интересах этих стран. 

Последовало снятие с должности вице-спикера одной из подозреваемых, Евы Кайли. Теперь группа социалистов и демократов, к которой принадлежала эта гречанка, выдвинула на её место депутата от Люксембурга Марка Ангеля. Он не собирается проявлять к нарушителям ангельское терпение.

«Каждый человек в этом парламенте и каждый, кто работает в его зданиях, должен бороться против коррупции и за гласность, - заявил Ангель. - Я не могу делать этого один, но могу рассчитывать на то, что многие другие будут делать это».

До следующего понедельника своих кандидатов могут предлагать и другие фракции. Тем временем, председатель Европарламента Роберта Метсола собирается объявить о новом пакете мер для искоренения злоупотреблений, подобных взяточничеству, и повышения внутренней транспарентности. Согласно утечкам, законодателям запретят работать лоббистами в течение двух лет после ухода со своего места. Новые правила заставят депутатов и их помощников объявлять об всех своих встречах с каким-либо лобби.

«Мы не потерпим никакой скрытности, любых попыток коррупции и ситуаций, когда мы говорим о правилах для других, но не применяем их к себе, - сказал немецкий "зелёный" Сергей Лагодинский. - Такое домашнее задание дано нашему парламенту. Возможно, на очередной сессии мы обсудим с новым вице-председателем вопрос о том, как нам всем стать лучше в одном из важнейших институтов Европы, и о том, что стоит инвестировать в его прозрачность».

На заседании на следующей неделе в Страсбурге будет инициировано снятие парламентской неприкоснованности с двух депутатов, замешанных в скандале. Процедура, скорее всего, завершится в феврале, после чего Андреа Коццолино и Марк Тарабелла смогут ответить на вопросы правосудия.