"Европейский парламент собирается расследовать незадекларированные поездки своих депутатов, а также законодательные акты, которые могло быть приняты под неправомерным влиянием извне и за деньги", - заявила его председатель Роберта Метсола. Она дала интервью Euronews на фоне скандала, который получил название "Катаргейт" и вызвал политическую бурю в Брюсселе и за его пределами. Из-за него лишилась поста вице-спикера гречанка Ева Кайли.

«Мы смотрим на процесс внесения поправок, на сроки исполнения законов, на способ обсуждения резолюций", - сказала Метсола.

Расследование, начатое бельгийскими властями, было вызвано подозрениями по поводу парламентского голосования в начале декабря, которое одобрило либерализацию визового режима для Катара и Кувейта. Сомнетельными показались также визиты нескольких европейских законодателей в регион Персидского залива, оплаченные принимающей стороной.

"Я хочу сделать так, чтобы когда затрагиваются важные сферы интересов, тревожные звоночки стали звенеть раньше", - отметила Метсола. - Я скажу всем членам и сотрудникам Европарламента, чтобы они знали, как себя вести, если они увидят что-то неправильное".

"Мы берём на вооружение набор быстрых и эффективных мер, - продолжала она. - По сути, нужно вновь ввести понятия подотчетности, добросовестности и независимости".

На вопрос корреспондента Euronews Шандора Жироша, будет ли обеспечена правовая защита разоблачителей в Европарламенте, Роберта Метсола ответила:

"Мы можем улучшить защиту тех, кто способствует разоблачениям. Я говорю это не только как политик, но и как юрист. Нужно обеспечить безопасность членам нашей палаты, сообщающим о нарушениях, которые стали им известны. Весь этот процесс должен быть защищён. Я должна гарантировать то, что это будет так, и я это обеспечу".

"В Европе всегда будут силы, пытающиеся разрушить Евросоюз и Европарламент, который является домом открытости, прозрачности, громким голосом в защиту демократии, прав человека и верховенства закона, - сказала в заключение председатель. - Мой ответ на это - решительные меры, на осуществление которых мне дали мандат политические группы, от левых до правых, чтобы над этим в Европарламенте шла работа".