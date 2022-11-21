Евросоюз не уладил спора Сербии и Косова из-за номеров

Сербия и Косово не смогли прийти к соглашению, чтобы положить конец своему спору о правах на выдачу номерных знаков для автомобилей. Высокопоставленные представители Белграда и Приштины отправились в Брюссель для участия в экстренном совещании, организованном Европейским союзом, но его компромиссный план после восьмичасовых обсуждений был отклонен. Верховный представитель ЕС по внешней политике опасается, что из-за этого в ближайшие дни могут возобновиться акты насилия и призывает конфликтующие стороны действовать ответственно:

«Гласности ради я должен сказать, что мы выдвинули предложение, которое помогло бы избежать этой рискованной ситуации. Сербский президент Вучич принял его сегодня, но, к сожалению, косовский премьер-министр Курти этого не сделал, - сказал Жозеп Боррель. - Теперь я ожидаю, что Косово немедленно приостановит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств в Северном Косове».

Эти переговоры были попыткой урегулировать спор до истечения крайнего срока 22 ноября. Власти Косова предупреждают, что начнут налагать штрафы на жителей сербских общин, которые не сменят свои старые автомобильные номера, выданные до 1999 года, когда Косово ещё входил в состав Сербии.

Косовский премьер-министр заявил, что он не принимает предложение Евросоюза по номерным знакам, поскольку Верховный представитель ЕС отказался от усилий по достижению всеобъемлющего соглашения с Сербией:

«Конечно, такое узкое соглашение неприемлемо для нас, если это не сопровождается тем, к чему мы призвали, - сказал Альбин Курти. - Борелль отозвал своё предложение о нормализации отношений между Косовым и Сербией».

Между тем напряженность в регионе растёт. Сотни полицейских, судей и других госслужащих из сербского меньшинства уволились в начале этого месяца после того, как власти Приштины постановили, что местные сербы должны заменить автомобильные номера, выданные по решению Белграда.