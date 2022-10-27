Еврокомиссия признала законность смены номерных знаков в Косове

На сербско-косовской границе сохраняется высокий уровень напряженности по мере приближения крайнего срока, установленного властями Приштины. Они требуют, чтобы проживающие в Косове этнические сербы, у которых есть автомобильные номера, выданные Сербией, поменяли их на косовские номерные знаки до начала ноября. Это мера взаимная: Белград заставляет косоваров получать временные документы и временные автомобильные номера при въезде в Сербию.

Председатель Еврокомиссии, которая побывала в Приштине в рамках своего турне по Западным Балканам, признала требование косовского правительства законным в период, когда его отношения с Сербией ещё не налажены:

"Важно, чтобы соблюдались правила, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Чёткие правила и законы нужно соблюдать в любой стране. В то же время, если идёт переходный период, то переход должен быть плавным и инклюзивным".

Бывший сербский край Косово получил независимость в 2008 году. Но этнические сербы, живущие в его северной части, не подчиняются правилам Приштины. Недавно появился франко-германский план с целью урегулировать спорные вопросы между ними. Президент Сербии заявил, что некоторые элементы плана неприемлемы:

"Мы готовы к продолжению контактов и переговоров, - сказал Александр Вучич. - Но есть вещи, с которыми мы не можем согласиться, и мы поставили об этом в известность руководителей государств. Не вдаваясь в подробности, скажу, что мы проинформировали высокопоставденных представителей Франции и Германии и Соединённых Штатов Америки.

Корреспондент телеканала Euronews-Сербия в Косово Анджелка Чуп предупреждает о последствиях возможной задержки с перерегистрацией машин местных сербов:

"Если в здании правительства Косова не будет принято решение о переоформлении автомобилей с сербских на косовские номера даже после 1 ноября, то возможно, будет полная блокада дорог и перекрытие доступа с севера на юг Косова".