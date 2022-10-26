Косово: дедлайн для смены автомобильных номеров приближается

Смена автомобильных номеров стала причиной нового витка напряженности в Косове. Приштина отказывается откладывать введение правила, согласно которому люди в районах, где проживает большинство этнических сербов, должны обменять сербские номера на косовские.

"Мы уже откладывали дедлайн. Вместо 30 сентября финальной датой станет 31 октября. В этот день все граждане Косова, у которых есть автомобили с устаревшими номерными знаками, смогут заменить их на законные номера. Я призываю всех граждан установить на своих автомобилях законные номера", — заявил премьер-министр Косова Альбин Курти.

Власти Приштины объясняют свои действия принципом взаимности: Белград заставляет граждан Косова получать временные документы и временные автомобильные номера при пересечении границы Сербии.

При этом около 50 тысяч этнических сербов, которые живут преимущественно в северных районах Косова, пользуются выпущенными властями Сербии номерными знаками и отказываются признавать легитимность косовских институтов.

Решение Приштины об обязательной замене номеров было объявлено в начале августа и вызвало волну протестов: грузовики блокировали дороги на подъезде к границе, а люди строили баррикады и бросали камни в полицейских. В итоге при посредничестве Евросоюза и США введение новых правил отложили на месяц.