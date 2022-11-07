Косовские сербы увольняются с государственных постов

Этнические сербы выходят из всех государственных учреждений Приштины в знак протеста против действий косовских властей, принявших решение штрафовать тех, кто не сменил сербские автомобильные регистрационные знаки.

Об отставке заявили судьи, прокуроры, депутаты а также мэры четырех преимущественно сербских муниципалитетов на севере частично признанного Косова, сотрудники полиции демонстративно сняли с себя форму.

"Несмотря на все попытки наших северных соседей дестабилизировать страну, мы продолжим выполнять наше решение о перерегистрации автомобилей незаконными номерными знаками. Призываю всех наших граждан из сербского национального меньшинства уважать закон республики Косово и не боятся угроз и шантажа со стороны Сербии и криминальных группировок, находящихся под прямым влиянием Кремля", — заявил премьер-министр Косова Альбин Курти.

Сербы призывают к формированию Союза сербских муниципалитетов в Косове. В Белграде утверждают, что Приштина грубо нарушает Брюссельское соглашение своими односторонними действиями.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил: "Есть конкретное обязательство, согласно которому Косово должно немедленно сформировать союз либо сделать первые шаги для формирования союза. Со стороны Косово это является юридическим обязательством".

Переговоры с представителями косовских и сербских властей в понедельник провел генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он призвал Белград и Приштину воздержаться от действий, которые могут ухудшить ситуацию.