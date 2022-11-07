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Косово

Косово: этнические сербы защищают свои автомобильные номера

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 Euronews
Акция протеста этнических сербов в Косове
Акция протеста этнических сербов в Косове   -   Авторское право  Bojan Slavkovic/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Этнические сербы провели акцию протеста в частично признанном Косове в связи с продолжающимся спором об автомобильных номерах.

В городе Митровица на севере края сербские политические лидеры заявили, что полицейские, судьи и другие госслужащие не вернутся на свои рабочие места, пока правительство Косова не отменит запрет на выдачу сербских номерных знаков.