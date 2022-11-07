Косово: этнические сербы защищают свои автомобильные номера

Этнические сербы провели акцию протеста в частично признанном Косове в связи с продолжающимся спором об автомобильных номерах.

В городе Митровица на севере края сербские политические лидеры заявили, что полицейские, судьи и другие госслужащие не вернутся на свои рабочие места, пока правительство Косова не отменит запрет на выдачу сербских номерных знаков.