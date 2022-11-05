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Косово

Сербы выходят из политических структур Косова

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 Euronews
Сербы-полицейские демонстративно снимают косовскую форму
Сербы-полицейские демонстративно снимают косовскую форму   -   Авторское право  Bojan Slavkovic/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Ситуация на севере частично признанного Косова вновь обостряется. Косовские сербы выходят из состава органов местного управления в знак протеста против ситуации вокруг автомобильных номерных знаков.

Ранее косовские власти уволили серба-офицера полиции, который отказался исполнять постановление о замене номеров. В знак протеста его коллеги демонстративно сняли форму.

Горан Ракич, представитель косовских сербов:

"Мы решили выйти из состава всех политических органов, парламента, правительства и четырёх муниципальных образований на севере Косова, а также прекратить работу в судебных учреждениях, полиции и администрации в северном Косове".

Вопрос о номерах уже неоднократно приводил стороны на грань вооружённого конфликта. Фактически решение о замене сербских номеров на косовские вступило в силу 1-го ноября, но до 21-го числа водителей лишь будут предупреждать.

В сербской общине заявили, что после первого же штрафа сочтут себя вправе вернуться к протестам — сооружению баррикад и блокированию дорог.