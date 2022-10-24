Евросоюз готовится к COP27

Евросоюз готовится к международной климатической конференции COP27. В преддверии саммита европейские министры окружающей среды встретились в понедельник в Люксембурге, чтобы согласовать текст, который представят на переговорах в Шарм-эль-Шейхе. После начала войны в Украине в Европе стали использовать больше угля, но лидеры настаивают на том, что это не заставит ЕС отказаться от климатических амбиций.

"Должна быть какая-то гибкость в краткосрочной перспективе: некоторые страны снова увеличивают потребление угля и газа, это абсолютно временно и делается из соображений энергетической безопасности", — заявила министр энергетики Испании Тереза Рибера.

"Один из выводов, который мы сделали из войны, заключается в том, что нам нужно ускорить наш энергетический переход. Поэтому, даже если мы будем использовать немного больше угля сегодня, мы будем двигаться к нашей цели намного быстрее, так что в итоге выбросы будут сокращены даже раньше, чем мы думали", — считает заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

В 2021 году на COP26 в Глазго страны договорились о поэтапном сокращении использования угля — на это пошли даже Китай и Индия. Но после начала войны в Украине Германия, Австрия, Италия и Нидерланды объявили, что временно продолжат его использовать. Это обеспокоило общественность, как и отсутствие обязательств по чистым нулевым выбросам со стороны корпоративного и финансового мира.

"Очевидно, что это явно плохая новость: если мы хотим снизить среднюю температуру, мы должны прекратить сжигать уголь и нефть. Чем больше мы сжигаем угля, тем больше мы повышаем температуру и тем больше усилий нам потребуется, чтобы повернуть кривую вспять. Нам понадобилась война, чтобы мы смогли увидеть, что нам, в Европе, нужно планировать использование возобновляемых источников энергии, и я надеюсь, что теперь это будет сделано. Нам нужно ускорить это", — говорит директор по рынкам капитала в CDP Лоран Бабикян.

Активисты уже начали привлекать внимание политиков с помощью акций протеста. На СОР27 также будет рассмотрена возможность создания фонда для помощи странам, пострадавшим от изменения климата, — например, Пакистану, где в результате наводнения в этом году погибли 1700 человек.