СОР27: сдержать климатические изменения

Конференция ОН по изменению климата COP27 начинает свою работу в египетском Шарм-эш-Шейхе. Это новая возможность для мира сдержать глобальное потепление, которое все больше влияет на нашу планету и её обитателей.

Саймон Стил, руководитель климатического отдела Организации Объединенных Наций:

"Посмотрите на лето, которое у нас только что было: его последствия ощутили на себе не только самые уязвимые страны. Сильная жара, пожары, наводнения, засухи. И будь то в Европе, будь то в Северной Америке или в Китае, повсюду ощущались климатические изменения и их последствия".

По данным Всемирной продовольственной программы, изменение климата уже стало второй после войны причиной отсутствия продовольственной безопасности.

Температуры в Европе этим летом были рекордно высокими, это свидетельство того, что изменение климата ускоряется. Эксперты уверяют, что если не принять меры, такие разрушительные явления как ураганы, пожары или наводнения, участятся.