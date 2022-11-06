COP27: правозащитники возмущены мерами безопасности

Меры безопасности во время Конференции ООН по климату в Шарм-эль-Шейхе вызывают озабоченность у правозащитников. Международная организация Human Rights Watch сообщает о задержаниях десятков активистов в Египте за призывы к проведению акций протеста. Авторы заявления возмущены ограничениями на манифестации – в Шарм-эль-Шейхе их разрешено устраивать только в специально отведённых местах.

Недовольство правозащитников вызывает и система видеонаблюдения. В Human Rights Watch полагают, что установка камер в такси Шарм-эль-Шейха нужна для слежки за пассажирами и водителями, чтобы власти могли не допускать определённых общественных и политических деятелей к месту проведения форума. Ограничению доступа к международному мероприятию способствует и «неоправданно сложная», как считают в организации, процедура аккредитации для прохода в так называемую «Зелёную зону» безопасности.

В Human Rights Watch заявляют, что это всё снижает шансы на успешное проведение международного форума, и поддерживают петицию о смягчении ограничений.