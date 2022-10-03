Италия на пути к энергетической независимости

О проблемах в экономике, которые стоят перед новым итальянским кабинетом после победы на выборах правоцентристской коалиции, мы поговорили с Леонардо Беккетти, профессором политэкономии римского университета “Тор Вергата”.

Euronews: Не могли бы вы рассказать об экономической ситуации в Италии в момент выборов? Новое правительство, которое почти наверняка возглавит Джорджа Мелони, унаследует сложную экономическую ситуацию. Можете ли вы обрисовать будущее итальянской экономики с правым правительством?

Профессор Леонардо Беккетти: Последние два года были для экономики очень хорошими, мы наблюдали рост в 6% и 3% соответственно. Так что это были хорошие годы для экономического восстановления.

Разумеется, мы столкнулись и с некоторыми потрясениями: сначала с коронавирусным кризисом, а затем инфляцией, вызванной резким ростом цен на энергоносители. Но вот накануне я записывал прогноз на 2023 год и речь шла о том, что уже к концу следующего года мы можем увидеть рост в 4%. Есть также перспектива снижения инфляции.

Это был благоприятный период для управления государственным долгом. Как мы хорошо знаем, с началом инфляции, стоимость долга падает, ведь платят за него граждане страны. Госдолг Италии сократился почти на 10 процентных пунктов по отношению к ВВП. Но это спровоцировало рост стресса как для домохозяйств, так и для бизнеса из-за инфляции, которая подорвала ценность сбережений и доходов.

А тут ещё проблемы стоимости электроэнергии! Мы наблюдаем рост числа домохозяйств, которые находятся за чертой бедности, и увеличение числа предприятий, испытывающих трудности. В стране складывается неоднородная картина. Что же происходит? Джорджа Мелони идёт по узкой тропинке, потому что страна нуждается в Европейском центральном банке с его политикой закупки итальянских кредитов в виде государственных облигаций. Мы знаем, что если правительство предпринимает определенные шаги, разброс цен на гособлигации немедленно растёт вместе с риском неминуемого финансового кризиса. Своими заявлениями Мелони уже обозначила, что не будет вносить изменения в бюджет и обязуется придерживаться консервативной позиции, с точки зрения управления государственными расходами. В этом отношении нет особых опасений.

В настоящее время ситуация в Европе в целом очень сложная: в этом году ожидается замедление темпов роста из-за роста стоимости электроэнергии. Это структурная проблема, которая должна быть решена путем мощных инвестиций в возобновляемые источники энергии. С определенной точки зрения это весьма важно, ведь задачи, связанные со сложной климатической ситуацией, экономический рост и снижение цен - цели в одном направлении. Сегодня мы исходим из того, что Италии нужно 70 гигаватт энергии нового типа, чтобы к 2030 году достичь цели производства на 75% из возобновляемых источников энергии. Но уже сейчас есть проекты на объёмы в четыре раза выше - 280 гигаватт. А это говорит о том, что в стране уже готовы прибыльные проекты по производству электроэнергии и снижению затрат как для домохозяйств, так и для предприятий. Проблема сегодня в бюрократии, в получении лицензий. Поэтому именно в этом отношении необходимо очень сильное ускорение.

Как повлияла война в Украине на итальянскую экономику?

Euronews: Обратимся к кризису вследствие войны в Украине: как Италия выглядит на фоне других европейских стран? Италия серьёзно пострадала от энергетического кризиса. Как, по вашему мнению, кабинету Мелони придется бороться со скачком цен, который вызвал этот кризис?

Леонардо Беккетти: В основном пострадали страны, наиболее зависимые от российского газа, а это - Германия и Италия. Уровень зависимости Италии значительно снизился благодаря тому, что мы перераспределили источники закупок на Алжир [и Катар]. Ответ на этот вопрос - в структуре рынка: необходимо устранение зависимости от газа путем перехода к возобновляемым источникам электроэнергии. Я представляю себе очень быстрый рост, который на местах уже пытаются реализовать компании. Это основа развития. Кабинет Мелони должен ускорить этот процесс, уменьшить бюрократические препоны, разработать законодательство о развитии энергетических сообществ и сократить время, необходимое для получения лицензий на подключение к сети новых производств. Если новое правительство будет работать в этом направлении, я считаю, что оно сможет дать серьёзный импульс стране, потому что таким образом оно устранит зависимость, которая лежит в основе инфляции и высоких счетов за электричество.

Парадоксально, но война в Украине и Путин стали для нас самыми большими пропагандистами распространения возобновляемых источников энергии... Леонардо Беккетти профессор политической экономии римского университета Тор Вергата

Минимальный базовый доход: что важно знать

Euronews: Когда речь идет о главных задачах правительства на 2023 год, один из очевидных моментов - это, безусловно, проблемы в энергетике. Но какие ещё проблемные области вы могли бы назвать?

Леонардо Беккетти: Налогообложение и бедность - два вопроса, о которых много говорили в ходе избирательной кампании и о которых много спорили.

Политики правого крыла, как известно, предлагают упрощённый расчёт подоходного налога, что, на самом деле, гораздо мягче, чем многие себе это представляют. Речь не о высоком едином налоге: в предложении Мелони это инкрементный налог, то есть речь не о применении единой налоговой ставки для каждой группы доходов, а установлении благоприятной налоговой ставки к тем, кто из года в год увеличивает свой доход, переходя из одной группы доходов в более высокую. Налогообложение возрастает вместе с приростом дохода, а это не должно негативно влиять на общую картину.

Другим основным предметом споров стала введённая в 2019 году система минимального дохода (reddito di cittadinanza). Две трети бюджета в рамках этого закона идут в помощь безработным, поэтому система представляет собой очень важный способ борьбы с бедностью. Ещё треть идет на обеспечение дохода людям, у которых есть работа, но возможно, с достаточно низким окладом труда, как в секторах, которые связаны с сезонностью, сбором урожая в сельском хозяйстве или туризмом. Партия “Братья Италии” выступает за отмену минимального дохода, в то время как другие партии явно против и хотят простого реформирования системы. По моему мнению, отмена закона не была бы позитивным моментом. По этому вопросу предстоит ещё много споров. Идея Мелони заключается в том, чтобы сохранить систему для безработных, но устранить поддержку для низкодоходных групп. Посмотрим, чем это закончится.

Euronews: А вы на чьей стороне?

Леонардо Беккетти: Я уже несколько раз писал, что минимальный доход не должен быть отменён, но изменён. Например, нельзя ожидать, что сезонный работник откажется от выплат, только для того, чтобы поехать на месяц на уборку урожая. Поэтому в подобных случаях минимальный доход следует объединить с доходом от сезонной работы. И в этом случае люди будут соглашаться на работу, её перспектива не будет их отпугивать. Моя идея заключается в создании механизмов, которые, сохраняя минимальный доход, стимулируют людей соглашаться на работу, а это требует строгого контроля, чтобы избежать случаев, при которых отказавшись от работы человек сможет сохранить дотацию.

Италия и Евросоюз

Euronews: Ещё один аспект: позиция Джорджи Мелони в отношении Евросоюза весьма важна. В системе ЕС есть правила, которым Италия должна непременно следовать. Вы, конечно, слышали комментарий Урсулы фон дер Ляйен вырванный из контекста, который был воспринят как своего рода угроза Италии, которую политик сравнила с Венгрией и Польшей. Что вы думаете?

Леонардо Беккетти: Думаю, на самом деле важность будет представлять экономическая политика, то есть сведение баланса счетов. Я не думаю, что то, что будет происходить на других фронтах, повлияет на финансовые проблемы или на их создание. Безусловно, между Италией и Евросоюзом будет вестись диалог по конкретным вопросам, как к примеру, соотношение между национальным и европейским законодательствами. Но я не думаю, что сложности такого рода могут дать побочные эффекты. Не думаю, что на экономическом фронте мы будем наблюдать какое-либо девиантное поведение кабинета.

Италия на пути к энергетической независимости

Euronews: Недавно вы опубликовали книгу о возобновляемых источниках энергии, похоже, что эта тема очень вам близка. Если рассматривать возобновляемые источники энергии в более долгосрочной перспективе, на каких из них, по Вашему мнению, Италии следует сосредоточить особое внимание? И может ли энергетический кризис, с которым мы столкнулись в последние месяцы, стать историческим поворотным пунктом на пути к энергетической революции и, наконец, открыть глаза Италии на устойчивое развитие и энергетическую независимость?

Леонардо Беккетти: Да, тут я полностью соглашусь. Если раньше политиков подстёгивал вопрос климата, хотя этот стимул, к сожалению, был недостаточным во многих отношениях, то сегодня подстёгивает также и ценовой фактор, и осознание того, что мы не должны зависеть от третьих стран, которые в любой момент могут наступить нам на горло. Сегодня предприниматель, который не пытается обеспечить свою автономность в электроэнергии, - это неразумный предприниматель, поэтому всё чаще люди задумываются об этом. Парадоксально, но война в Украине и Путин стали самыми большими пропагандистами распространения возобновляемых источников энергии, и нам придётся сосредоточиться на многих технологиях. Морские ветряные установки очень важны для Италии: этот сектор может развиваться в больших объемах, а солнечные батареи в сфере сельского хозяйства теперь ориентируются не только горизонтально, но и по вертикали.

Euronews: Так вы считаете, что энергетическая независимость Италии достижима в среднесрочной перспективе?

Леонардо Беккетти: Абсолютно точно, технически это возможно. Моя недавно опубликованная книга объясняет, как можно достичь этого, преодолевая все ограничения, связанные с непостоянством возобновляемых источников энергии, с закупкой материалов и мощностью национальной сети. Ни одно из этих возражений не выдерживает критики, и сегодня технически возможно, почти на 100 процентов, устранить зависимость страны от энергии извне, и превратить источник роста цен и затрат в ресурс экономики.