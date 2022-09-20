English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Италия

Промышленная трансформация Северной Италии: от автомобилей к космическим спутникам

Access to the comments Комментарии
 Giulia Avataneo
euronews_icons_loading
Предприятие Thales Alenia Space в Турине
Предприятие Thales Alenia Space в Турине   -   Авторское право  euronews

Промышленное производство в Италии сокращается уже почти три десятилетия. Этот процесс особенно заметен на Северо-Западе, где число занятых в автомобильном секторе сократилось вдвое, – сейчас это около 1% рабочей силы всей страны.

Бизнес отреагировал развитием новых высокоспециализированных производств. Среди них предприятия аэрокосмического сектора в районе Турина, такие игроки как Leonardo и Thales Alenia Space с целой экосистемой, в которую входят 350 компаний с тысячами сотрудников. Директор исследовательского центра им. Луиджи Эйнауди Джузеппе Руссо подчеркивает, что эти процессы нельзя охарактеризовать просто как перемещение рабочей силы из одного сектора в другой:

«Производство автомобилей в течение долго времени позволило городу и его учебным заведениям получить правильную ДНК для управления сложными технологическими процессами. Теперь эти навыки требуются в областях, о которых тут раньше даже не задумывались».

Среди инноваций в аэрокосмической отрасли особое место занимает оптимизация цепочек поставок. Эта компания производит гидродинамические системы для МКС и будущего лунного проекта, но тут разрабатывают подходы, которые могут пригодиться во многих сферах, — объясняет директор APR Андреа Ромити, «от так называемых беспилотных такси будущего, которые обойтись без управления человеком, до логистических решений, до точного земледелия».

Глава научного отдела Argotec Алессандро Балоссино, в свою очередь, подчёркивает историческую приемственность работы своей компании:

«У нас давние традиции в космосе. Италия была третьей страной в мире, которая отправила спутник в космос, и мало кто об этом знает. А ещё это страна, которая может самостоятельно обеспечить всю цепочку поставок».

Эта туринская космическая компания начинала с кофеварки для космонавтов. Спустя 15 лет она построила европейский спутник для миссии «Артемида», которая призвана вернуть человечество на Луну. Но отраслевые игроки стремятся к большему, – говорит гендиректор LMA Фульвио Босколо:

«(Нам необходимо) объединить тот опыт, которым могут поделиться отдельные предприятия, чтобы гарантировать производство отличного продукта, как раз такого, который нужен рынку».

Аэрокосмический сектор открывает возможности для всей итальянской промышленности. Местные и национальные компании работают на общими проектами с ЕС, а итальянский план восстановления и устойчивости предусматривает создание аэрокосмического города в Турине.

Это проект интеграции крупных производств, малого и среднего бизнеса, научных и учебных заведений. Это один из самых амбициозных промышленных проектов в Италии. Его реализация начнётся уже этой осенью с закладкой первого камня.

Дополнительные источники • Адаптация: Андрей Позняков