Промышленная трансформация Северной Италии: от автомобилей к космическим спутникам

Промышленное производство в Италии сокращается уже почти три десятилетия. Этот процесс особенно заметен на Северо-Западе, где число занятых в автомобильном секторе сократилось вдвое, – сейчас это около 1% рабочей силы всей страны.

Бизнес отреагировал развитием новых высокоспециализированных производств. Среди них предприятия аэрокосмического сектора в районе Турина, такие игроки как Leonardo и Thales Alenia Space с целой экосистемой, в которую входят 350 компаний с тысячами сотрудников. Директор исследовательского центра им. Луиджи Эйнауди Джузеппе Руссо подчеркивает, что эти процессы нельзя охарактеризовать просто как перемещение рабочей силы из одного сектора в другой:

«Производство автомобилей в течение долго времени позволило городу и его учебным заведениям получить правильную ДНК для управления сложными технологическими процессами. Теперь эти навыки требуются в областях, о которых тут раньше даже не задумывались».

Среди инноваций в аэрокосмической отрасли особое место занимает оптимизация цепочек поставок. Эта компания производит гидродинамические системы для МКС и будущего лунного проекта, но тут разрабатывают подходы, которые могут пригодиться во многих сферах, — объясняет директор APR Андреа Ромити, «от так называемых беспилотных такси будущего, которые обойтись без управления человеком, до логистических решений, до точного земледелия».

Глава научного отдела Argotec Алессандро Балоссино, в свою очередь, подчёркивает историческую приемственность работы своей компании:

«У нас давние традиции в космосе. Италия была третьей страной в мире, которая отправила спутник в космос, и мало кто об этом знает. А ещё это страна, которая может самостоятельно обеспечить всю цепочку поставок».

Эта туринская космическая компания начинала с кофеварки для космонавтов. Спустя 15 лет она построила европейский спутник для миссии «Артемида», которая призвана вернуть человечество на Луну. Но отраслевые игроки стремятся к большему, – говорит гендиректор LMA Фульвио Босколо:

«(Нам необходимо) объединить тот опыт, которым могут поделиться отдельные предприятия, чтобы гарантировать производство отличного продукта, как раз такого, который нужен рынку».

Аэрокосмический сектор открывает возможности для всей итальянской промышленности. Местные и национальные компании работают на общими проектами с ЕС, а итальянский план восстановления и устойчивости предусматривает создание аэрокосмического города в Турине.

Это проект интеграции крупных производств, малого и среднего бизнеса, научных и учебных заведений. Это один из самых амбициозных промышленных проектов в Италии. Его реализация начнётся уже этой осенью с закладкой первого камня.