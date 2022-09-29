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Италия

Итальянские больницы вводят меры экономии из-за цен на электроэнергию

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 Luca Palamara
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Медицинское оборудование в больнице Неаполе
Медицинское оборудование в больнице Неаполе   -   Авторское право  Euronews

С начала коронавирусной пандемии итальянские больницы находились под колоссальным давлением. Теперь медицинские учреждения столкнулись с новым серьёзным испытанием – энергетическим кризисом. Работники сферы здравоохранения жалуются на рост цен на электричество и газ, – ситуация на рынке негативно сказывается на бюджетах даже государственных структур, вынуждая руководство дополнительно сокращать расходы и вводить меры экономии.

Больница «Кардарелли» в Неаполе — крупнейшая на юге Италии. Две недели назад она получила счёт за электроэнергию на 11,5 млн евро: эта статья расходов увеличилась вдвое. И эта тенденция характерна для всей страны. По предварительным оценкам, только по итогам текущего года совокупные траты государственных медицинские учреждений и ведомств на газ и электричество в Италии возрастут на 1,5 млрд евро.

Это отличается от ситуации в семьях или частных компаниях. Больницы не могут так просто взять и ограничить свои потребности или сократить работу. Помощь пациентам нужна постоянно, а это требует энергии. Медики находят альтернативные способы получения нужного им электричества.

В неапольской больнице Ospedale del Mare установлены 4,5 тыс. кв. м. солнечных панелей – и они производят достаточно электричества, чтобы последствия энергетического кризиса были менее тяжёлыми и для врачей, и для пациентов.

Медицинские учреждения в принципе по определению являются энерго- и газоемкими. Мы говорим о высоком уровне потребления электроэнергии и газа. Поэтому нам необходимо внедрять системы и подходы, которые помогли бы снизить потребление энергии.
Чиро Вердолива
директор Неаполитанского агентства здравоохранения

В условиях нарастающего энергетического кризиса именно «Зелёный переход» называют, возможно, наиболее перспективным решением для спасения системы здравоохранения Италии, — наряду с простейшими мерами экономии: выходя из комнаты, не забывайте выключать свет.

Дополнительные источники • Перевод: Андрей Позняков