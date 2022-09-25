Выборы в Италии: политики голосуют

Итальянцы голосуют на досрочных парламентских выборах. Одним из первых на свой избирательный участок в сицилийском Палермо пришёл президент республики Серджио Маттарелла.

Радикальный консерватор Джорджа Мелони, лидер "Братьев Италии", которая также стоит во главе коалиции ультраправых популистов, должна была проголосовать в Риме в 11 утра, но политик решила не появляться на участке до позднего вечера. По её словам, так гражданам не придётся пробираться через толпу фотографов и журналистов.

В итальянской столице свой голос на выборах отдал лидер Демократической партии бывший премьер Энрико Летта. Согласно опросам, возглавляемая им коалиция левоцентристов, объединившихся вокруг социальной и экологической программы, уступает националистам.

Партнёр Джорджи Мелони по ультраправому блоку Маттео Сальвини проголосовал в Милане. Его партия "Лига" известна своей жесткой антимигрантской позицией.

Ещё один экс-премьер и лидер "Движения 5 звёзд" Джузеппе Конте исполнил свой гражданский долг в Риме. Четыре года назад за некогда антисистемных "пятизвёздочных" проголосовал каждый третий избиратель на Апеннинах. В нынешней кампании их считают скорее аутсайдерами.

Неутомимый Сильвио Берлускони ("Вперёд, Италия!") опустил в урну два бюллетеня – розовый в Камеру депутатов и жёлтый в Сенат – в столице Ломбардии Милане. Число его сторонников уменьшилось в последние годы, но голосов, отданных за миллиардера, может хватить Джорджи Мелони для формирования большинства.