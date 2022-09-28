В Брюсселе прошла акция протеста против иранского режима

"Права женщин. Жизнь. Свобода" - эти слова скандируют в последние дни на антиправительственных демонстрациях по всему Ирану, а теперь их можно услышать в Брюсселе. В среду перед зданием Европейского парламента собрались сотни представителей иранской диаспоры. Они держали плакаты в память о погибшей после ареста в Тегеране 22-летней Махсе Амини.

Её сверстница Асита Буджари, живущая в Бельгии, хочет, чтобы демократические страны прекратили сотрудничество с религиозной диктатурой:

"Европа, я считаю, должна отложить в сторону свои экономические интересы и руководствоваться гуманизмом".

Организатор митинга 26-летняя Мона Мир Саттари рассказала Euronews, как тяжела женская доля в Иране, где живут её родные и подруги:

"У них нет никакого выбора. Никакой свободы слова. Если вы выйдете на улицу протестовать, вас убьют. Прямо сейчас режим берёт демонстрантов на прицел и готовится стрелять по ним боевыми патронами. Выходить на улицу очень опасно, но люди продолжают это делать, потому что им больше нечего терять».

Мона призывает страны Евросоюза использовать свое влияние, чтобы ещё больше изолировать иранский режим и не дать ему усилить репрессии:

"Первого и самое основное, что нужно сделать, - это противостоять отключению интернета. Потому что, если у людей есть информация, они могут сделать гораздо больше. Но если власти его каждый раз выключают, у людей опускаются руки. Но нам нужно, чтобы иранский народ действовал немедленно, и ЕС может в этом помочь».

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза осудил по его словам, «непропорциональное применение силы» в Иране и сказал, что на предстоящей встрече министров иностранных дел ЕС на столе будут все варианты, включая экономические санкции. Жозеп Боррель также выразил надежду на возрождение соглашения о ядерной программе Тегерана, на разработку которого с международными представителями ушли годы. Эта знаковая сделка была заключена в 2015 году, но зашла в тупик, когда в должность президента США вступил Дональд Трамп.