ЕС осудил разгон акций протеста в Иране

Евросоюз осудил разгон акций протеста в Иране и ограничения на доступ жителей страны к Интернету. В своём заявлении глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал «неоправданным и неприемлемым» применение, по его словам, непропорциональной силы против демонстрантов. Согласно официальным данным, в результате уличного противостояния погибли более 40 человек, сотни людей задержаны.

В воскресенье в Исламской республике прошли новые акции протеста в рамках кампании против клерикализации общества и полицейского насилия. Звучат также антиправительственные лозунги.

Информация о развитии событий поступает противоречивая. Активисты заявляют, что на сторону протестующих переходят силовики, а правительство утратило контроль над некоторыми кварталами и даже над небольшим городом Ошнавие в провинции Западный Азербайджан. МВД настаивает на том, что держит ситуацию под контролем, и грозит наказанием участникам выступлений. Правительство объясняет эту протестную кампанию влиянием западных стран.