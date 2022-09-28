В Иране не стихает волна протестов

В Иране прошла 12-я ночь протестов в связи со смертью Махсы Амини. На улицы городов, несмотря на репрессии со стороны сил безопасности, вышли сотни людей. Даже те, кто остался дома, присоединились к демонстрантам, скандируя из окон своих квартир: "Смерть диктатору и Исламской Республике". По данным правозащитной организации Amnesty International во время протестов, которые начались 16 сентября, погибли десятки людей и сотни получили ранения.

Раха Бахрейни, адвокат по правам человека: "Улики, которые мы собрали на месте, показывают, что силы безопасности стреляют дробью. Они преследуют протестующих и прохожих. Сотни женщин, детей и мужчин получили ранения. Мы видели жуткие снимки манифестантов с ранами головы, груди и живота. Силовики стреляют дробью по демонстрантам с близкого расстояния. Это говорит об их намерении причинить людям максимальный вред".

Десятки демонстрантов, в основном женщины, собрались перед посольством Ирана в Буэнос-Айресе Они выступили в поддержку женщин в Иране и против религиозной диктатуры. Акция протеста прошла и в Нью-Йорке.

О смерти Махсы Амини стало известно 16 сентября. Девушку арестовали в Тегеране из-за претензий полиции нравов к тому, как был повязан религиозный платок. Власти утверждают, что Амини скончалась от сердечного приступа. Близкие считают, что она умерла от побоев.