Протесты иранцев в стране и за рубежом

На 37-й улице Касема Сулеймани в Тегеране иранцы скандируют лозунги, выражая свой протест против жёстких законов режима аятолл. Более 1200 разгневанных демонстрантов были арестованы, но люди продолжают массово выходить на улицы в крупных городах по всему Ирану.

Официально число погибших в результате беспорядков превысило 40 человек, но правозащитники считают, что реальные цифры могут быть больше. Неправительственная организация иранцев в изгнании, базирующаяся в Осло, говорит о 76. Правозащитная группа IHR сообщила в воскресенье, что по меньшей мере 57 протестующих были убиты.

Против демонстрантов власти бросили национальные силы безопасности. Amnesty International сообщила о гибели по меньшей мере 4 детей и описывает ожасающую практику "преднамеренного и незаконного обстрела протестующих боевыми патронами".

Иранцы, живущие в Стамбуле, собираются перед консульством Тегерана. Акция "Будь нашим голосом" против полицейского насилия и репрессий в интернете за границей набирает обороты.

"Мы сопротивляемся изо всех сил, - говорит эта девушка. - Пожалуйста, будь нашим голосом в дружественной нам стране. В Иране нет интернета. Но в Твиттере более 100 миллионов хэштегов для Махсы Амини".

Сотни демонстрантов столкнулись с полицией в Париже, когда они пытались пройти маршем к посольству Ирана в воскресенье. Та же картина наблюдалась у посольства Ирана в Лондоне, где протестующие подрались с полицией, пытаясь прорваться через заслон. Сначала они собрались возле посольства, а затем направились к Мраморной арке и Исламскому центру Англии. Сообщается, что 5 полицейских получили ранения, а 12 человек были арестованы.

В Сан-Франциско протестующие выстроились живой цепью вдоль моста Золотые Ворота.

По сообщениям СМИ, 22-летняя Амини была задержана в Тегеране 13 сентября после того, как иранская "полиция нравов" арестовала ее за несоблюдение строгих правил в отношении ношения хиджаба. Обстоятельства её смерти 16 сентября остаются предметом горячих споров. Полиция говорит, что она умерла от сердечного приступа после того, как ее доставили в следственный изолятор в Тегеране, чтобы "перевоспитать". Однако семья и очевидцы утверждают, что девушку избили в полицейском фургоне по дороге в изолятор, и что на её теле были следы пыток и жестокого обращения.

Напряжённость между Исламской республикой и западными странами возросла. Германия вызвала посла Ирана на следующий день после того, как Евросоюз выразил протест против "широко распространенного и непропорционального применения силы". В Тегеране вызвали британского и норвежского послов.

минувшей ночью по всему Ирану не прекращались протесты, толпа в Тегеране выкрикивала "Смерть диктатору!", призывая положить конец более чем 30-летнему правлению 83-летнего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

"Женщина, жизнь, свобода!" - скандировали протестующие в том время как присутствующие женщины демонстративно сжигали свои хиджабы в кострах и пылающих мусорных баках — сплочённый клич, который был повторён на протестах солидарности по всему миру, в том числе в Лондоне и Париже в минувшие выходные.

Иранский спецназ в черных бронежилетах избивал демонстрантов дубинками в ходе уличных боев, а студенты сорвали большие фотографии верховного лидера и его предшественника аятоллы Рухоллы Хомейни в недавних видеозаписях, опубликованных AFP.

По данным правозащитных групп, во время крупнейших протестов в Иране почти за три года силы безопасности использовали водометы, а также стреляли боевыми патронами, в то время как протестующие бросали камни, поджигали полицейские машины и поджигали общественные здания.

"Мятежники напали на правительственные здания и нанесли ущерб государственной собственности", — цитирует официальное информационное агентство IRNA главного прокурора Мазандарана Мохаммада Карими, обвиняя протестующих в том, что ими руководили "иностранные контрреволюционные агенты".

"Тегеранская полиция работает 24 часа в сутки", - заявил глава судебной системы Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджеи, поблагодарив измученных офицеров и начальника столичной полиции во время визита в их штаб-квартиру в воскресенье в видео, опубликованном Mizan Online.

Несмотря на широкие интернет-ограничения, в том числе блокировки в Instagram и WhatsApp, новые видеоролики, широко распространенные в социальных сетях, показывают протесты в воскресенье вечером в Тегеране и таких городах, как Йезд, Исфахан и Бушер на берегу Персидского залива.

Базирующаяся в Норвегии курдская правозащитная группа Hengaw сообщила, что в родном городе Амини, Саккезе, прошла акция протеста, "несмотря на сильное военное присутствие", и были сообщения о том, что 10-летняя девочка была госпитализирована после того, как ее застрелили в северном городе Букан.

Информационное агентство Tasnim опубликовало фотографии около 20 "лидеров беспорядков", в том числе нескольких женщин, сделанные в священном городе Кум, и сообщило, что военные и силы безопасности призывают граждан "идентифицировать их и сообщить властям".

В других сообщениях говорится, что студенты университетов Тегерана и Аль-Захра, а также Института Шарифа объявили забастовку, отказываясь посещать уроки и призывая своих профессоров присоединиться к ним.

Европейский союз раскритиковал Иран, заявив, что "широко распространенное и непропорциональное применение силы против ненасильственных демонстрантов является неоправданным и неприемлемым". Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства страны Жозепа Борреля в воскресенье. По словам Борреля, ЕС "продолжит рассматривать все имеющиеся в его распоряжении варианты… для решения проблемы убийства Махсы Амини" и выработает ответ на протесты в Иране, стране, которая уже находится под санкциями за свою ядерную программу.

Президент США Джо Байден на прошлой неделе приветствовал протестующих в Иране, заявив на Генеральной Ассамблее ООН: "Мы поддерживаем смелых граждан и смелых женщин Ирана, которые прямо сейчас выступают в защиту своих основных прав".