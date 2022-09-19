Швеция: коалиция без ультраправых?

В Швеции «Умеренной коалиционной партии» было предложено сформировать новое правительство страны, притом что на выборах, прошедших здесь 11 сентября, она заняла третье место. Её лидер, Ульф Кристерссон, будет пытаться создать коалицию с «Либералами» и «Христианскими демократами». Остаётся неясным, какова будет роль ультраправой партии «Шведские демократы», занявшей второе место.

– Даже если парламент удерживает их вне правительства, они всё равно обладают весьма существенным правом вето относительно политик, проводимой правительством, – считает Горан фон Сюдов, директор Шведского института европейских политических исследований (SIEPS).

«Шведские демократы» отрицают реальность климатических изменений и занимают твёрдую антиимиграционную позицию, что идёт вразрез с политикой уходящего левоцентристского правительства, причём не только на внутреннем уровне, но и на общеевропейском.

– Это евроскептическая партия, то есть они не хотят, чтобы какие-либо вопросы решались на уровне Европейского союза, если они могут быть более успешно решены на национальном уровне. Но при этом, когда речь идёт о глобальных проблемах, таких, как климатические изменения, они, пожалуй, не столь категоричны. Они были не очень склонны обсуждать то, что касается верховенства права. При этом очень скептически настроены относительно того, чтобы на уровне ЕС решались вопросы социальной политики и другие вопросы такого рода.

При этом все шведские партии согласны, что страна должна стать членом НАТО и придерживаться общей с Евросоюзом позиции в отношении России и её войны с Украиной. В январе следующего года Швеции предстоит председательствовать в Совете ЕС, и к тому времени Италия также может войти в число членов Евросоюза с усилившимся влиянием ультраправых.