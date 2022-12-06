Западные Балканы оказались между ЕС, РФ и КНР

Руководители Албании оказали радушный приём участникам встречи в верхах Евросоюз-Западные Балканы. Такой саммит впервые проводился за пределами ЕС. У него была особенная культурная программа. Лидеры Союза хотели убедиться, что регион полон решимости продолжать сближаться и сотрудничать с ним, несмотря на усиление глобальной напряженности из-за российского вторжения в Украину.

Председатель Евросовета заверил, что шести западнобалканским странам в обозримой перспективе будет предоставлено союзное членство:

«Будущее наших детей станет более безопасным и благополучным, если Западные Балканы окажутся в составе ЕС, - сказал Шарль Мишель. - Мы очень усердно работаем, чтобы добиться в этом прогресса».

ЕС ожидает, что балканские страны, в том числе Сербия, полностью присоединятся к санкциям против России. В противном случае, предупредила глава Еврокомиссии, регион может потерять важных партнёров и сойти с пути к демократии:

«Россия пытается усилить своё влияние на вас, Китай тоже пытается на вас влиять, - сказала Урсула фон дер Ляйен.- Мы - крупнейший инвестор, ценный партнёр. Вам надо определиться, на чьей вы стороне. На стороне демократии? Евросоюз - это ваши друзья и партнёры»,

Со своей стороны страны Западных Балкан просят ускорить процесс их европейской интеграции. Премьер-министр Албании предполагает, что когда на континенте идёт война, ЕС особенно нуждается в союзниках:

«Впервые Балканы рассматриваются и используется как геополитический и стратегический фактор, о котором Евросоюз должен думать, - сказал Эди Рама. - Так когда наши страны станут членами ЕС? Одно можно сказать наверняка: мы, албанцы, и Албания будем верны Евросоюзу, даже если он исчезнет. Мы продолжим бороться за членство».

В этих словах хозяина саммита услушали иронию. Но почти все признают, что расширение ЕС на юго-восток - это долгосрочный процесс. А пока в Тиране был подписан ряд выгодных для западнобалканцев соглашений, например, о снижении платы за роуминг. Им также обещано не менее одного миллиарда евро в виде грантов, чтобы помочь домохозяйствам и бизнесу справиться с энергетическим кризисом.