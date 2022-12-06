Эстонский премьер Кая Каллас: "нельзя предлагать России ничего"

Не следует предлагать России ничего из того, что она взяла у Украины, если и когда дело дойдёт до мирных переговоров. Это жёсткое заявление сделала премьер-министр Эстонии. Кая Каллас ответила так на предположение Эммануэля Макрона о том, что Западу, возможно, следует рассмотреть требование России о предоставлении ей гарантий безопасности. Украинские официальные лица отвергли эту идею президента Франции.

А Каллас заявила Euronews, что нельзя позволить осуществиться «империалистическим мечтам» Кремля

«Мы должны сказать громко и ясно, что агрессия не может окупиться. Если вы нападаете на суверенную страну, то вы не можете получить больше территории или больше ресурсов. Вместо этого вас накажут за это. Мы ведь договорились о международных правилах, основанных на том, что нападение на другую страну является незаконным. Поэтому я бы не стал ничего предлагать России. Вообще я бы сейчас за неё не переживала. Я бы беспокоилась о том, чтобы Украина выжила, и чтобы Россия вернулась в свои границы."

Эстонский лидер отвечала на вопросы нашего корреспондента во вторник в Албании во время встречи лидеров стран ЕС и Западных Балкан. Каллас считает, что война в Украине привела к дальнейшему сплочению этих регионов и Европы в целом:

«Она изменило то, как мы смотрим на вещи, и я думаю, что это также сблизило страны Евросоюза со странами Западных Балкан. Потому что это укрепило европейские ценности, которые мы разделяем и которые поставлены на карту в Украине. Россия напала на Украину за её европейские устремления. Так что не в интересах Европейского Союза позволить некоторым европейским странам от него снова отдалиться».

Каллас также сказала, что в интересах Евросоюза включить в свой состав страны Западных Балкан в ближайшем будущем.