Вопросы к будущему руководству Италии о Европе и России

Европейских наблюдателей озадачила отставка с поста главы итальянского правительства Марио Драги, крупного деятеля союзного маштаба. Именно он, в бытность председателем Европейского центробанка, обязался сделать всё, что потребуется, для спасения общей валюты.

Как политический тяжеловес-гладиатор из Рима он помогал Брюсселю и другим столицам бороться с нашествием коронавируса или нехваткой энергии. Что же теперь будет с Фондом восстановления ЕС после пандемии и итальянской экономикой? Такие вопросы задаёт директор римского Института международных отношений Натали Точчи:

«Продолжит ли следующее правительство реформы, которые Италии должна проводить, чтобы и дальше получать деньги из восстановительного фонда? Большой знак вопроса. Способен ли итальянский кабинет вести переговоры по таким вопросам, как ограничение цен на нефть и газ? Ещё один большой вопросительный знак. И будет ли в Италии правительство, которое сможет в достаточной степени обнадежить рынки, а также помочь Европейскому центрабанку предотвратить фрагментацию финансовой системы ЕС. Ещё один большой вопрос».

Вторая часть вопросов касается роли Италии в ответе на российское вторжение в Украину. При Драги Рим явно склонялся к ужесточению санкций против Москвы. Союзники и даже многие соперники ушедшего премьера говорят, что страна не должна стать слабым звеном в западном альянсе. Но поставки оружия Киеву, считает Точчи, стали одним из факторов кризиса итальянской власти:

«Я не думаю, что мы должны чрезмерно драматизировать ситуацию. Я говорю так, потому что из трёх партий, которые фактически привели к падению правительства, две - "Лига" и "Движение 5 звезд" - имеют очень тесные связи с Кремлем. Но эти партии вряд ли добьются успеха на следующих выборах. Поэтому даже если в Италии будет сформировано правое правительство, это не обязательно означает, что страна поставит под сомнение своё европейское или, я бы сказала, евроатлантическое позиционирование».

Обладая третьей по величине экономикой в Евросоюзе, Италия окажит большое вляние на то, как он справится со стремительным ростом инфляции и возможной нехваткой энергии. Вопросы вызывает также больший, чем у других европейских гигантов, государственный долг.